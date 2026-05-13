Toiminnallinen päivä Pappilanmäellä ★

Pappilanmäen koululla ja sen pihapiirissä järjestetään lauantaina 23.5. toiminnallinen liikuntapäivä ”Liikkumalla hyvää!” kaikenikäisille lasten ja nuorten teemavuoden hengessä.

Klo 10–13 on koululla tarjolla monipuolista liikuntaa, kahvion antimia ja arpoja. Koulun pihalla olevassa kahviossa myydään oppilaiden tekemiä leivonnaisia, juomia, makkaraa, makeisia ja popcornia. Kahviosta voi ostaa tuotteita myös mukaan.

Tapahtuman kaikki tulot menevät 8. luokkien luokkaretkikassaan. Maksuvälineinä käyvät käteinen ja MobilePay.

Sisäänpääsy tapahtumaan on ilmainen. Lapsille on temppurata, ohjattuja leikkejä ja jalkapalloharjoituksia maksutta.

Maksullisia aktiviteetteja ovat Anne Lahtisen vetämät aikuisten jumpat, onginta, kasvomaalaus, jalkapallokisailut sekä ratsastus ja kärryajelu Keskimaan tallin poneilla. Jalkapalloilua ohjaa opettaja Jarkko Ojala, jolla on lajista vuosien­ kilpakokemus.

Vanhemmat pääsevät kokeilemaan pienestä maksusta Move!–kuntomittausta, joka tehdään valtakunnallisesti kaikille 5. ja 8. luokkien oppilaille. Tapahtuman järjestämisestä vastaavat 8. luokkien oppilaat huoltajineen sekä luokanvalvojat Anne Lahtinen ja Elisa Uusitalo. Tapahtumaan toivotaan paljon osallistujia.