Suunnistuskausi alkoi Kuhmoisista ★

Päijät-Rastin kesäkauden ensimmäiset rastit etsittiin 5.5. Kuhmoisissa Ylä-Karkjärven kartalla.

Iltarastit jatkuvat läpi koko kesän tiistaisin vuoroviikoin Kuhmoisissa ja Padasjoella. Viime vuosien­ mallin mukaisesti varsinaisten iltarastien jälkeen on tiistai-illasta sunnuntai-iltaan mahdollisuus osallistua iltarasteille omatoimirasteilla. Kartan voi ladata Päijät-Rastin Iltarastikalenterista.

Iltarastien ja omatoimirastien karttamaksu maksetaan Päijät-Rastin tilille. Iltarastipaikalla maksun voi maksaa myös käteisellä. Alle 16-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Maksuvälineenä käy myös SMARTUM-liikuntaseteli.

Lähdöt tapahtuvat tiistaisin klo 17–18. Ratavaihtoehtoja on kaksi, lyhyempi ja pidempi, pituudeltaan noin 2–4 km. Opastus Valtatie 24:ltä tai kantatie 53:lta.

Ilmoitukset ja tulokset: www.paijat-rasti.net ja Padasjoen Sanomat.