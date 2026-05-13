Perheet liikkeelle ★

Liikuntahankerahaa on jälleen saatu Padasjoelle.

Hanke painottuu nyt perheliikuntaan ja harrastushanke käytetään lasten ja nuorten kerhotoimintaan syyskuun alusta toukokuulle sekä koululaisten kesäloma-aikaiseen päiväleiritoimintaan.

Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt kunnalle avustusta liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen. Liikunnallisen elämäntavan paikallinen kehittämisavustus ”Perheet liikkuu Padasjoella” käytetään perheliikuntamuotojen tukemiseen ja kehittämiseen.

Summalla hankitaan lainattavia välineitä perheiden yhteiseen liikkumiseen ja retkeilyyn kannustamiseen. Myös seniorit huomioidaan ja vanhustenviikon tapahtumiin kutsutaan varhaiskasvatuksen lapsia mukaan, jotta eri ikäpolvet tapaavat toisiaan.

Padasjoki osallistuu myös Liikuttava seikkailu -perheryhmien kehittämiseen alueellisessa työryhmässä.