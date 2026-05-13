Jalkapalloturnaukseen 15 joukkuetta ★

Jalkapallon kyläturnaukseen tuli heti ilmoittautumisen alettua 15 joukkuetta. Yhdelle joukkueelle olisi siis vielä tilaa.
– Kaikki kolme mitalijoukkuetta ilmoittautui ennakkoon (As Romo, FC Naistenpojat ja Päijänne). Loput 12 ilmoittautui tunnin sisään ilmoittautumisen alkamisesta, kerrotaan Padasjoen Yrityksen jalkapallojaostosta.
– Mukana oli kolme ensikertalaista: Club Merihaka, FC Börsäpojat ja Kaikki Pelaa Rorille (KPR)
Kaikki lauantaina ilmoittautuneet: Romo, FC Naistenpojat, Päijänne, Multatöyry Devils, FC Torittu, Hoysniemi United, FC Shutdown, Kaukela 2, Kasiniemen Kanuunat, Club Merihaka, Osoila, FC Kukkoralli, FC Laivaranta, FC Börsäpojat, Kaikki Pelaa Rorille (KPR).
Jalkapallon kyläturnaus pelataan tutulla paikallaan Sahtimarkkinoiden jälkeisenä lauantaina 11.7. Ahjolan nurmella ja tekonurmella.
Lisätty tieto 13.5.2026:
Lehden painoonmenon jälkeen tuli tieto vielä yhdestä ilmoittautuneesta joukkueesta. Turnaus on siis jo täynnä. Viimeisen paikan täytti KuhU.