Evon seikkailuleiri ja Sporttileiri ★

Padasjoen kunta tarjoaa taas kivaa tekemistä lapsille kesän alussa. Päiväleirit pidetään perinteisesti kahdella ensimmäisellä lomaviikolla, ja on suunnattu pienimmille koululaisille.

– Täksi kesäksi on tullut sellainen muutos, että päiväleiriläiset käyvät ruokailemassa Pappilanmäen koululla. Leirin ohjelmassa on liikuntaa, kädentaitoja ja muuta mukavaa puuhaa. Päiväleiriläiset lähtevät ensimmäisellä viikolla ohjaajien kanssa MLL:n retkelle Korkeasaareen ja toisella päiväleiriviikolla suunnataan Tampereelle. Retket sisältyvät leirin hintaan, kerrotaan kunnan hyvinvointipalveluista.

Saarileiri on vaihtunut Seikkailuleiriksi, joka pidetään Evon leirialueella juhannusviikolla.

– Kun syksyllä tuli tieto, että Kulkee vetten halki ei enää liikennöi vanhan omistajan alaisuudessa, jouduttiin tekemään uudet suunnitelmat leirin varalle. Evon leirialue tuo uusia mahdollisuuksia ohjelman rakentamiselle, kun logistiikka helpottuu huomattavasti.

Leirillä ollaan maanantaista torstaihin. Ohjelmassa on mm. maastopyöräilyä, kalastusta, kädentaitoja, uintia, ja tietysti pelailua ja muuta mukavaa yhdessäoloa. Leiriläisillä on käytössä suuri keittokatos, ja oma leirialue, jossa on wc:t. Leirille mennään linja-autokuljetuksella.

– Leiriläisiltä toivotaan kokemusta kotoa poissaolosta, sillä telttaleiri voi olla pienimmille hyvin jännittävä kokemus.

Kesän uutuus on Sporttileiri, joka on suunnattu hieman isommille koululaisille, kesä–heinäkuun vaihteessa. Leiri on maanantaista torstaihin, neljä tuntia päivässä, ja leirillä tarjotaan välipala. Ohjelmassa on mm. pyöräretki, jousiammuntakokeilu, suppailua ja retki hyppytorneille, jos uimakelit ovat kohdillaan.

Juhannuksen jälkeisellä viikolla on vielä Särkänniemi-retki. Ilmoittautumislomakkeet leireille löytyy hyvinvointipalveluiden somesta sekä kunnan tapahtumakalenterista kunkin tapahtuman kohdalta.