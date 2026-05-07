Roiskemaalauksella värisadetta ★

Nimettömien taiteilijoiden erilaista taidetta on esillä Galleria Pikantin toukokuun näyttelyssä. Töitä yhdistää roiskemaalaus, joka nousi maailmanmaineeseen 1940-luvulla Jackson Pollockin myötä.
Roisketekniikalla toteutettuja töitä ei todennäköisesti ole aiemmin Padasjoella näytteillä ollut.
– Talvella tuli puheeksi roiskemaalaus, jota olin kokeillut vuonna 2010, kertoo Jude K, jonka kolme maalausta ovat ainoat signeerauksilla varustetut työt tässä näyttelyssä.
Idea otettiin innostuneesti vastaan ja ensimmäinen yhteisteos Lady H:n kanssa valmistui. Akryylivärejä roiskitaan alustalle käsin ja erilaisilla välineillä kuten lusikalla ja injektioruiskulla, jolloin saadaan aikaiseksi erikokoisia ja -muotoisia roiskeita. Myös tuntemattomana pysyttelevä taiteilija on tehnyt roiskemaalauksia.
Jude K:n kolme maalausta kuvaavat muutosvaihetta. Musta kausi vallitsi syksyllä vielä vahvana, mutta nyt on pinkki vallannut alaa.
– Talvella tein palapelejä ja yksi jäi kesken, niitä paloja käytin tässä maalauksessa. Mustan kauden jälkeen tuntuu, että palaset loksahtelevat irti toisistaan ja kuviot hakevat uutta järjestystä.