Roiskemaalauksella värisadetta ★

Nimettömien taiteilijoiden erilaista taidetta on esillä Galleria Pikantin toukokuun näyttelyssä. Töitä yhdistää roiskemaalaus, joka nousi maailmanmaineeseen 1940-luvulla Jackson Pollockin myötä.

Roisketekniikalla toteutettuja töitä ei todennäköisesti ole aiemmin Padasjoella näytteillä ollut.

– Talvella tuli puheeksi roiskemaalaus, jota olin kokeillut vuonna 2010, kertoo Jude K, jonka kolme maalausta ovat ainoat signeerauksilla varustetut työt tässä näyttelyssä.

Idea otettiin innostuneesti vastaan ja ensimmäinen yhteisteos Lady H:n kanssa valmistui. Akryylivärejä roiskitaan alustalle käsin ja erilaisilla välineillä kuten lusikalla ja injektioruiskulla, jolloin saadaan aikaiseksi erikokoisia ja -muotoisia roiskeita. Myös tuntemattomana pysyttelevä taiteilija on tehnyt roiskemaalauksia.

Jude K:n kolme maalausta kuvaavat muutosvaihetta. Musta kausi vallitsi syksyllä vielä vahvana, mutta nyt on pinkki vallannut alaa.

– Talvella tein palapelejä ja yksi jäi kesken, niitä paloja käytin tässä maalauk­sessa. Mustan kauden jälkeen tuntuu, että palaset loksahtelevat irti toisistaan ja kuviot hakevat uutta järjestystä.