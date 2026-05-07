Lelunäyttelyn ennakkoavajaiset lapsille ja ryhmille ★

Kotiseututalon uusi näyttely on valmistunut ja sen avajaiset pidetään lapsille 13.5. Yleisölle kesänäyttely avautuu 1.7. ja vanhoihin leluihin voi tutustua elokuun 8. päivään asti.

Kotiseututalolle on laitettu esille ihania ja myös harvinaislaatuisia leikkikaluaarteita menneiltä vuosikymmeniltä. Kesänäyttelyn ehdoton helmi ovat Saksalan kartanon vanhat lelut, joista osa on ollut kaksisataavuotiaan kartanorakennuksen ullakolla ties miten kauan.

– En ole missään nähnyt mitään vastaavaa ja vielä tällaista määrää. Monet näistä on kartanon väen tekemiä ja sähkömies on sähköistänyt useita leluja kuten valmiina ostetun polkuauton, jolla on sitten ajovalot palaen ajeltu pitkin kartanoa sisällä ja ulkona. Nukkekodissakin on palanut valot.

Kreivi Christian Creutz on lapsena leikkinyt sähköistetyllä kuorma-autolla ja enon Lontoosta lähettämillä pikkuautoilla. Hänen sisarensa Caritan ja Evan nukkeja nimikoituine vaatteineen on esillä, samoin mm. leikkimökin esineistöä.

– Täällä on myös vanhempia esineitä, jotka ovat heidän esipolviensa ja ovat olleet jo Christianin ja hänen siskojensa aikaan nostettu pois. Nämä ovat aivan loppuunleikittyjä.

Saksalan esineistöstä on valittu nähtäväksi noin 180 esinettä laskettuna kokonaisuuksina, esimerkiksi kymmenien tinasotilaiden ryhmä on listattu yhdeksi näyttelyesineeksi.

Salin seinillä on vuosisadan takaista tunnelmaa luomassa A.Th.Böökin vanhoista valokuvista teetettyjä suurennoksia. Nikanderin myymälästä on 1940-luvun mallinukke. Tytön mekko on Seija Karevaaran Amerikan tädin lähettämä.

80 vanhaa valokuvaa pyörii kahvion ruudulla

Museokokoelman vanhoja valokuvia pyörii dia­showna tällä kertaa kahvion nurkassa. Kahvia siemaillessaan voi katsella myös 1980-luvulla esillä olleen A.Th. Böökin valokuvanäyttelyn antia: mukaan on valittu kuvia, joissa näkyy lapsia. Myös näyttöruudulla vaihtuvat mustavalkokuvat on valittu niin, että niissä näkyy paikallista nuorisoa.

Padasjoen 100-vuotiaan kansallispuvun vitriini on siirretty kahvion eteiseen.

Salin ja koululuokan välissä oleva huone on muuntunut leikkihuoneeksi, jossa olevilla tavaroilla voi leikkiä. Mertsalmella aikanaan tehtyä minijeeppiä voivat lapset käydä kokeilemassa; lisäksi on lukuteltta, koulun vanhoja käsinukkeja ja joitakin pelejä yms.

Luokkahuoneeseen on ilmestynyt lisää presidenttejä seinille. Lasioviseen kaappiin on tettiläinen saanut koota mielensä mukaan entisajan koulutarvikkeita.

Yhteen huoneeseen on aseteltu yksityishenkilöiltä lainaan saadut esineet, joilla on tarinoita.

Ulkopuolisten apu oli tarpeen, sillä Padasjoen kunnan museokokoelma sisältää alle 10 lastenesinettä. Ne tulevat vitriiniin käytävälle.

Beckerskan huone säilyy muutoin entisellään, mutta sen yhteen nurkkaan tulee Hietarannan lasten käpylehmiä ja muisteluja aiemmin tehtyjen haastattelujen perusteella. Beckerska-ilta on tulossa 12.8. Edellisen muisteluillan jälkeen on ihmisiltä tullut paljon lisää tietäjämatamiin liittyviä tietoja.