Laurilalle Suomen mestaruudet tuplana ★

Kesäkasiniemeläinen salibandylahjakkuus Ami Laurila (16v) voitti Suomen mestaruudet sekä P22- että P17-sarjoissa kaudella 2025–2026.
Laurila pelaa keravalaisessa Blackbirds–joukkueessa.
Kahden mestarijoukkueen lisäksi Laurila kävi myös kurkkaamassa U19-maajoukkueessa ja inssi-divariin nousseessa miesten joukkueessa.
Nyt edessä on pääosin peruskuntokausi sekä valmistautuminen syksyllä käynnistyvään sarjaan.
– Kesällä on onneksi myös mahdollisuus käydä Kasiniemessä mökkeilemässä ja voin haastaa vaarini Raimo Turtiaisen golf-kisaan, tuumaili Laurila.