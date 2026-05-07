Laurilalle Suomen mestaruudet tuplana ★

Kesäkasiniemeläinen salibandylahjakkuus Ami Laurila (16v) voitti Suomen mestaruudet sekä P22- että P17-sarjoissa kaudella 2025–2026.

Laurila pelaa keravalaisessa Blackbirds–joukkueessa.

Joukkueen P17 riemua voiton jälkeen. Jatkoajalla voittomaalin ampunut Ami Laurila tuulettaa kaksin käsin keskellä kuvaa.

Kahden mestarijoukkueen lisäksi Laurila kävi myös kurkkaamassa U19-maajoukkueessa ja inssi-divariin nousseessa miesten joukkueessa.

Nyt edessä on pääosin peruskuntokausi sekä valmistautuminen syksyllä käynnistyvään sarjaan.

– Kesällä on onneksi myös mahdollisuus käydä Kasiniemessä mökkeilemässä ja voin haastaa vaarini Raimo Turtiai­sen golf-kisaan, tuumaili Laurila.

