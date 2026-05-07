Keinuhonka-OFFI:n voittaja haki 60 rastia ★

Keinuhonka OF­­FI:ssa 30 autoa miehistöineen kolusi 180 hehtaarin kilpa-aluetta etsien 60 karttarastia maastosta.

Aurinkoinen ja kesäisen lämmin keli veti mukavasti yleisöä Auttoisille, jossa ajettiin lauantaina 2.5. maastoautojen karttasuunnistuskisat. Toinen Keinuhonka OFFI sai liikkeelle 30 autokuntaa: osa tuli jopa neljän tunnin matkan päästä ja yöpyi matkailuvaunussa tilan pellolla.

– Tämän vuoden uutuus on yleisöalue. Siinä on viisi rastia, joita ei ole numeroitu, niissä on yhteistyökumppanien logot. Yleisöalueelta saa tuplapisteet, kerrottiin kilpailijakokouksessa Keinuhongan tilan lähipellolla.

Autot lähtivät aamulla ajamaan letkassa Keinuhongan pihapiiristä maastoon.

Punaiset ja siniset numerolaput piti rasteilla kuvata niin, että autokunnan edustajalla on käsi kiinni autossa, kartassa ja lapussa, ja kuva lähettää tulostoimistolle.

Rastia leimaamassa. Maasto tarjosi sopivasti haastetta.

Yleisölle oli oma parkkialue ja harjun päällä metsätien varressa puffetti. Sieltä olikin hyvä seurata kisan kulkua, sillä autoja saattoi olla näkyvissä useita yhtä aikaa eri suunnilla. Tiestön lisäksi kilpailijat käyttivät reittiään suunnitellessaan alueen metsäkone- ja moottorikelkkauria.

Perinteisessä karttasuunnistuskilpailussa operoitiin kahdella kartalla, sinisellä ja punaisella. Maalissa piti olla viimeistään klo 17. Mikäli rastimäärä olisi parhailla sama, ratkaisisi suoritusaika.

Kisa-autot etenivät yli kivien ja kantojen, välillä tarvittiin avuksi vinssiäkin. ”Nikon erikoinen” oli päivän kostein rasti, jossa nähtiin monenlaisia suorituksia.

Maasto oli todella kuivaa. Padasjoen Maastoautoilijoiden puheenjohtaja Juha Salonen olikin ohjeistanut vielä edeltävänä iltana kilpailijoita ottamaan lisäsammuttimia mukaan. Salosen lisäksi maastossa kiersi useampia kisajärjestäjän edustajia, jotka olivat valmiina auttamaan vaikkapa myrskynkaadon poistamisessa.

Voittaja Team Kaukonen haki kaikki rastit, jolloin aikaa oli käytettävissä 6,5 minuuttia yhtä rastia kohden. Kakkoseksi tuli Asis One ja kolmantena PäHäMa Suzuki team.