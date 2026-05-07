Jollakoulu Laivarannassa kesäkuussa ★

Purjehduksen alkeiskurssilla eli jollakoulussa 8.–10.6. oppii purjehtimaan jollilla. Kurssin järjestää Etelä-Päijänteen Jollakeskus.

Padasjoen satamassa kesäkuussa pidettävä kurssi soveltuu uimataitoisille 6–14-vuotiaille.

Samaan aikaan järjestetään myös jatkokurssi, joka sopii pari kesää purjehtineille. Jatkokurssilla kehitetään Sinisen taitomerkin taitoja osallistujien taitotaso huomioiden.

Padasjoen satamassa järjestettiin vastaava jollakurssi myös kesällä 2025. Arkistokuva.

Jollakoulu on päiväleiri. Osallistumismaksu sisältää opetuksen lisäksi lounaan, kaluston ja kelluntaliivien lainan sekä vakuutuksen uusille.

Alkeiskurssilla opetellaan jollapurjehduksen alkeita sekä tutustutaan veneilyyn ja vesillä liikkumiseen monipuolisesti. Kurssilla harjoiteltavat taidot ovat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Vihreän taitomerkin Startti-osuuden taitoja.

Jollakoulussa pääsee kokeilemaan veneessä tasapainoilua, oppii tekemään solmuja, pääsee kumiveneen kyytiin ja tutustuu sataman toimintaan. Päiväleiriin sisältyy myös pelejä ja leikkejä ulkona, rannassa ja vesillä sekä tutustumista Päijänteeseen ja vesillä oloon samanikäisten seurassa.