Harrasteajopäivä oli menestys ★

Arra Grill & Cafen ensimmäiset Harraste­ajopäivät lauantaina 2.5. olivat menestys. Harvinaisia autoja ja moottoripyöriä oli lauantaina niin kylägrillin pihalla kuin kylänraitin pientareillakin, ja myös yleisöä kerääntyi Arrakosken kyläkeskustaan kiitettävästi.

Arrakoskelle saatiin uusi, hieno yleisötapahtuma.

Hämeen mopopojat osallistui Arrakosken kokoontumisajoihin useammalla kaksipyöräisellä. Kerhon presidentti Vekku Rauhamäki oli körötellyt Vääksystä 62-vuosimallin Tunturilla.

– Lokarit ja runko on alkuperäistä, muuten se on itsetehty sekasikiö. Sillä on kiva ajaa pitkää matkaa, kertoo Rauhamäki.

Vääksyläinen Vekku Rauhamäki ja Tunturi-mopo.

– Eilen oltiin vappuajoissa Lahdessa ja ensi lauantaina on omat ajot Joutsassa. Koko kesä ajellaan ja välillä talvellakin.

Mopojen rassaaminen on iso osa harrastuksen viehätystä. Mopoilemaan innostaa myös hyvä porukka ja itse ajaminen. Rauhamäki on suorittanut Rautaperse-ajon 1000 ja 1500 km, ensi vuonna olisi tarkoitus ajaa kaksi tonnia putkeen 72 tuntiin.

Viime syksynä kerho ajeli Padasjoen ympäri ja poikkesi Arra Grillilläkin.

– Todettiin, että on hyvä eväs, kannattaa tulla. Meinattiin kerhon kanssa tulla kesällä tänne syömään.

Entisen kyläkaupan sisällä on nyt esillä Jaana Ahteelan vaihtuva taidenäyttely.

Camaro kesäautona

Padasjokelainen Lasse Kossila oli tuonut näytille Chevrolet Camaron vuosimallia -85 viiden tonnin koneella.

– V8 automaatti. Hienoa purinaa pitää, kehaisi Kossila.

Camaro keskellä kuvaa.

– Ostin sen kuuluisalta moottoripyörämieheltä.

Yli 80 vuotta haitaria soittanut ja aikanaan oman orkesterin kanssa Suomea kiertänyt Kossila säestää nykyisin Eläkeliiton Padasjoen yhdistyksen laulukuoroa sen viikkotreeneissä ja esiintymisissä.

40-vuotias Carina käytössä päivittäin

Tuomas Nikula oli tullut tapahtumaan vuoden 1986 Toyota Carinalla, joka on jokapäiväisessä käytössä.

– Ostin tämän vuonna 2018 ensimmäiseltä omistajalta. Itse olen ajanut sillä 150 000 km. Tämä on minulla kolmas samanlainen, sellaiset yli puoli miljoonaa olen niillä ajanut yhteensä.

Vastaavia autoja ei ihan heti tule liikenteessä, eikä harrasteajoneuvotapahtumissakaan vastaan, vaikka Carina oli aikanaan Suomen myydyin auto.

Nelikymppisen auton parhaita puolia on se, että sitä pystyy laittamaan. Kotona odottaa neljä varaosa-autoa ja veljellä on samanlainen. Autosta löytyy myös omia patenttiratkaisuja.

– Takaa tasaisen varman kyydin. Tekniikka kestää, mutta pellit näissä tuppaa kärsimään. Tämä on kyllä Suomeen tuodessa ruostesuojattu.

Carina-kuski on osallistunut ennenkin harrasteajopäiville mm. Vääksyssä ja Lahdessa.

Seuraava ajopäivä Arrakoskella on 6.6.