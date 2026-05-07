Hannu Taipaleen lintukuvat ihastuttivat ★

Olkkarilla nähtiin mittava kuvakavalkadi Padasjoen linnuista tiistaina 28.4.

Tundrahanhet liihottavat Nyystölän taivaalla.

60-luvulta asti valokuvannut Hannu Taipale on viime vuodet keskittynyt siivekkäisiin: esityksen vanhin kuva oli vuosikymmenen takaa ja tuorein muutama päivä sitten otettu. Osa oli ollut juuri esillä Rientolan näyttelyssä.

– Päijänne on yksi tärkeimmistä kuvauspaikoista. Suuri osa on ihan kotipihassa kuvattu, mutta olen tehnyt linturetkiäkin ja joskus on kuvattava ilmestynyt näköpiiriin ihan sattumalta, kertoi maakeskeläinen.

Taipaleen jouheva kerronta ja lintutietämys teki yleisöön vaikutuksen.

Meriharakat Laivarannassa.

Toinen toistaan hienompia luontokuvia heijastui seinälle kaikista 14 Suomessa esiintyvästä lintulajista.

– Minulla ei ole läheskään kattavaa kuvastoa, mutta jokaisesta lajista löytyy jotain. Yleisimmät linnut on peippo ja pajulintu, joita molempia pesii maassamme noin sata miljoonaa paria plus kaikki muut linnut siihen perään. Kyllä Suomessa lintuja piisaa.