Torstaina huhtikuun 29. päivänä 1976 ★

Padasjokiviikon tuotto käytetään kirkonkylän kaunistukseen. Kulttuuri- ja kotiseututyön eteenpäin viemiseksi heräsi ajatus uuden lautakunnan perustamisesta. Ajatus toteutettiin tämän vuoden alussa. Lautakunnan tehtävänä ei ole vain menneen vaaliminen, vaan on myös muistettava se, että tänään tehty työ on myös aikanaan historiaa, mainitsi elinkeinolautakunnan puheenjohtaja Kalevi Nurminen maanantaisessa elinkeinolautakunnan kokouksessa, missä luovutettiin viime kesän Padasjokiviikon tuotto, 742 mk, uuden lautakunnan käyttöön. Niillä tullaan kaunistamaan linja-autoaseman ympäristöä.

Padasjoen matkamuistopatoja on valmistunut. Niitä on valmistanut johtaja Erkki Lehto, joka esitteli niitä elinkeinolautakunnalle viime maanantaina. Ne on valmistettu korutinasta, joka säilyttää värinsä. Patoja on saatavana useampaa kokoa ja punaisella raidalla tai ilman. Padan hinnaksi arvellaan muodostuvan n. 15 mk. Padan tuotto käytetään lasten leikkikentän hyväksi. Matkamuistojen markkinointiin tulee mukaan myös Padasjoen Lions Klubi.

Hirvi jäissä. Maanantaina Padasjoen poliisi nosti kuolleen hirven Pirttijärven jäistä Osoilassa. Ilmeisesti edellisenä päivänä hirvi oli joutunut jäihin ja saanut surmansa. Hirvi oli kantava naarashirvi.

Kadonnut löytyi. VPK:n ripeän toiminnan ansiosta löytyi varhain sunnuntaiaamuna kotoaan kadonnut auttoislainen naishenkilö. Kateissa hän ehti olla vajaat kaksi vuorokautta. VPK:laisten kahden puolen tunnin haravoinnin tuloksena kadonnut löydettiin maanantai-iltana klo 20.30.

Parhaat hiihtäjät palkittiin. Maanantai-iltana oli Säästöpankin kerhohuoneelle kokoontunut Yrityksen ”hiihtoporukka” yhteiseen kauden päätöstilaisuuteen. Tilaisuudessa palkittiin viime talven parhaat hiihtäjät sarjoittain Säästöpankin lahjoittamilla kasseilla. Tilaisuudessa Matti Heikkilä piti alustuksen nuorten hiihtäjien harjoittelusta, todetaan mm: Tänä päivänä pyrkiminen huipulle lajissa kuin lajissa vaatii todella kovaa harjoittelua. On turha tähdätä huipulle ilman säännöllistä (jokapäiväistä) harjoittelua, joka on tarkan kontrollin alla. Kaikille huipulle pyrkiville on saatava valmentaja, joka laatii yhdessä urheilijansa kanssa harjoitussuunnitelman. Alustuksen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua hiihdon nostamisesta Padasjoella ylöspäin siitä aallonpohjasta, jossa jo muutama vuosi täällä on oltu. Päätettiin aloittaa systemaattinen harjoittelu nuorten parissa. Vetäjiksi lupautuivat Auttoisilta Ilpo Iittala, Kirkonkylästä Aimo Lepikko, Esko Salonen ja Syrjäntakana Aarno Rantala. Heikkilä tekee halukkaille harjoitussuunnitelmat ensi talvea varten.