Arrakosken Raittiusseurantalolla kyläkahvit kerran kuussa ★

Arrakoskella elvytettiin sunnuntaina 26.4. kyläkokouksen ohessa kyläkahviperinnettä. Joka kuun viimeinen sunnuntai juodaan porukalla kahvia Raittiusseurantalolla. Toukokuun kyläkahveilla avautuu Alpo Pajulahden valokuvanäyttely.

Arrakosken kyläyhdistys esitteli kevätkokouksessaan kyläsuunnitelmaa, josta oli teetetty värikäs juliste. Arrakoskelaiset ovat nostaneet framille neljä eri teemaa, joiden puitteissa kylää kehitetään seuraavien 10 vuoden aikana.

Asumiskohdassa tavoitteena on pitää talot asuttuina, kunnostaa vanhat rakennukset ja tehdä leikki- ja liikuntapaikka. Vedensaanti tulee turvattua jo pian, sillä kunta on tehnyt päätöksen Arrakosken vesijohdon uusimisesta tänä vuonna. Raittiustalollekin saadaan viimein vesi, siihen on Leader-avustus jo myönnetty.

Yhteisöllisyyden keskipisteenä on tietysti kylätalo, jossa järjestetään tapahtumia. Viime kesänä talo maalattiin ulkoa ja tänä vuonna remontoidaan keittiötä.

Yhteisöllisyyttä kasvate­taan perustamalla naapuriapuryhmä WhatsAppiin. Palveluissa on mainittuna uutta eloa saanut kyläkauppa ja toive kyläterkkarista, ruokakuskista­ ja kimppakyytiryhmästä. Uimarannan paikka pitää ratkaista.

Turvasuunnitelmaa esitteli kylän turvallisuusvastaava Seppo Pryhl, jonka kanssa turvallisuustiimissä toimivat Hannu Kaleva, Pauli Niskanen ja Pasi Salomaa. Suunnitelmassa mainittiin, että kyläyhdistys edistää sydäniskurin hankintaa. Yhteistyössä tiekuntien kanssa huolehditaan risteysalueiden näkyvyydestä.

– Muutama vuosi sitten puhuttiin kevyen liikenteen väylästä kirkonkylälle. Sitä voisi taas pyrkiä edistämään.

Kevät- ja syyskokous vaihtuu vuosikokoukseen

Kyläyhdistys valmistelee sääntömuutosta, jolla siirrytään kahden kokouksen taktiikasta yhteen vuosikokouskäytäntöön. Arrakoskelainen-kylälehti tuli jakoon sunnuntain kokouksessa.

Pitkästä aikaa pidetään siivoustalkoot toukokuussa, kyläkirkko kesäkuussa, tanssit 27.6. ja kesäkuun kyläkahvipäivänä kävellään raitilla Pekka Sataman johdolla. Elokuussa on vuorossa Elotori ja lasten futisturnaus. Viime vuonna aloitetut askarteluillat saavat jatkoa.

Kylän nuoriso-osastosta Malla Junkkari kertoi arrakoskelaisnuorten toiminnasta. Luvassa on useammanlaisia retkiä, tanssien yhteyteen pihapelejä ja yhteiskäynti Kaukelan uimahyppytornilla.

Timo Suntela Miestämän Metsästäjistä tarjosi metsäistä tapahtumaa, jossa kimppakyydeillä pääsisi kodalle makkaranpaistoon ja katsomaan, miten karhukoira harjoittelee. Metsästäjät ovat valmiita myös antamaan talkooapua. Yleisötoivetta kyläläisten jahtipäivästä Suntela piti mainiona ja lupasi edistää asiaa.

Arrakoski on mukana Digitaaliset tarinapolut –hankkeessa. Siinä suunnitellaan tarinallistettua digireittiä ensi kevääseen mennessä. Tarinoita lukemaan tarvitaan kolme selkeä-äänistä vapaaehtoista.

– Kyläkirjahankkeeseen piti kuulua kylätaulujen tekstien saaminen digitaaliseen muotoon, mutta voimat loppuivat silloin kesken, taustoitti kyläpäällikkö Hanna Särkiö.

Lopuksi yleisöltä tuli kannatettu ehdotus retken järjestämisestä kesäteatteriin. Toivottiin myös kunnan vesiverkon laajentamisesta Kaukelaan. Iloisia oltiin siitä, että yksi vauva on kylään tänä vuonna jo syntynyt ja toinenkin on tulossa.