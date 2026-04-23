Metsä, arvot ja yhteistyö –miksi ymmärrys ratkaisee ★

Metsä merkitsee eri ihmisille eri asioita. Yhdelle se on taloudellinen turva, toiselle rauhan ja jatkuvuuden paikka, kolmannelle sukupolvien ketju tai vastuu tulevaisuudesta. Nämä metsälle annetut merkitykset eivät jää taustalle, vaan vaikuttavat suoraan siihen, millaisia päätöksiä metsistä tehdään ja miten niistä keskustellaan.

HAMK Evolla, arkistokuva.

Kun ymmärtää omaa metsäsuhdettaan, tulee samalla tietoisemmaksi niistä arvoista, jotka ohjaavat omaa ajattelua ja päätöksentekoa.

Sekä metsänomistajan että metsäammattilaisen näkemykset ja tavoitteet rakentuvat aina tiettyjen arvojen varaan. Jos nämä arvot jäävät tiedostamatta, syntyy helposti väärinymmärryksiä ja vastakkainasettelua. Metsäalan arjessa erilaisten lähtökohtien tunnistaminen ja sanoittaminen on keskeinen edellytys rakentavalle vuorovaikutukselle ja toimivalle yhteistyölle.

Luottamus on yhteistyön perusta, mutta se ei synny nopeasti eikä itsestään. Metsään liittyvissä kohtaamisissa luottamus vaatii aikaa, tilaa keskustelulle ja halua ymmärtää, mitkä asiat ovat toiselle osapuolelle tärkeitä. Metsänomistajien, metsäammattilaisten, metsätöitä tekevien ja muiden toimijoiden tavoitteet ja intressit voivat erota toisistaan, mutta ne ovat harvoin lähtökohtaisesti ristiriidassa. Avoin ja kun­nioittava vuorovaikutus luo pohjan yhteistyölle, joka kantaa myös vaikeissa tilanteissa.

Tunteet ovat myös olennainen osa metsää koskevaa päätöksentekoa. Metsä voi herättää huolta, epävarmuutta, ylpeyttä, kiintymystä tai vastuuntuntoa tulevista sukupolvista. Sekä metsänomistajan että metsäammattilaisen on tärkeää pysähtyä pohtimaan, millaisia tunteita eri tilanteet herättävät ja miten ne vaikuttavat omiin valintoihin.

Metsässä toimiminen edellyttää yhteistyötä useiden toimijoiden kesken silloin, kun tavoitteena on kunnioittaa eri osapuolten arvoja, tarpeita ja tehdä kokonaiskestäviä ratkaisuja metsän kasvun, hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Näitä teemoja pohditaan myös HAMK:in metsätalouden koulutusohjelmassa Evolla, opintojaksolla Metsäalan haasteet ja konfliktit, jossa tulevat metsäalan ammattilaiset syventyvät vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitykseen. Opintojakson tavoitteena on olla osaltaan luomassa rakentavampaa keskustelukulttuuria niin metsäalalle kuin koko suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maija Leppälä, lehtori