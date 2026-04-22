Uimahallimaksuista äänestettiin taas ★

Padasjoen kunnanhallitus päätyi kokouksessaan maanantaina 20.4. kahden äänestyksen jälkeen esittämään uutta ratkaisua uimahallimaksuihin. Sivistyslautakunta päätti maaliskuussa poistaa ilmaisuinnit ikäihmisiltä ja päästää lapset ilmaiseksi altaaseen, minkä jälkeen hallitus päätti äänestyksen jälkeen käyttää otto-oikeuttaan.

Nyt Mira Vilkman esitti ensin samaa ratkaisua kuin edellisessä hallituksen kokouksessa: se on muutoin sama kuin lautakunnan, paitsi että 70 vuotta täyttäneiden maksuttomat uintivuorot hiljaisina aikoina säilytetään.

Henni Koskimäki teki vastaesityksen, jonka mukaan 4-17 -vuotiaat ja padasjokelaiset eläkeläiset maksavat kertamaksua 2 €, 10 kerran sarjalippu on 15 € ja kolmen kuukauden kausikortti 25 €.

– Lisäksi kunta lähettää padasjokelaisille 4-17 -­vuo­tiaille infopostin lasten ja nuorten vuoden 2026 teemalla, jossa kerrotaan kunnan liikuntamahdollisuuksista ym. Kirjeen mukana lähetetään 10 kerran sarjalippu uimahalliin, todettiin Koskimäen esityksessä, joka oli tehty yhteistyönä.

– Maakuntajoukkojen maksuttomat kuntosalikäynnit poistetaan.

Perusteluina mainittiin, että uimahallimaksut ovat sivistystoimen esityksen mukaisesti Padasjoella hyvin maltillisia lasten ja eläkeläisten osalta.

– Lasten ja nuorten vuoden teemalla on hyvä ajatus muistaa padasjokelaisia 4–17-vuotiaita, kuten sivistyslautakunnassa oli päätetty. Esityksessä mukana olleet pitivät tämän ryhmän kertaluontoista muistamista 10 kerran sarjalipulla parempana vaihtoehtona kuin rajoittamatonta ilmaista uimahallin käyttöä 4–17-vuotiaille.

Uimahalli- ja kuntosalimaksut eivät kata uimahallin ylläpitokuluja. Esitystä koonneiden kunnanhallituksen jäsenten ajatuksen taustalla on periaate siitä, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa uimahallin ja kuntosalin käyttö ei voi olla maksutonta:

– Yhdenvertaisuuden vuoksi on selkeää, että kunnan ylläpitämien uimahalli- ja kuntosalipalveluiden käyttö on jatkossa kaikille käyttäjäryhmille maksullista, pois lukien invalidikortilliset ja sotaveteraanit. Tällä linjauk­sella ei kunnan taloutta tulla pelastamaan, muttei myöskään lisätä uimahallin ylläpidon kustannuksia.

Vilkmanin esitystä kannattivat Jyrki Salonen ja Heikki Toivonen. Koskimäen esityksen taakse asettuivat Pasi Ahola, Janne Luukko ja Nina Nieminen.

– Tulen tuomaan tämän kaiken vielä uudelleen valtuustoaloitteena valtuustolle, lupaa Vilkman.

Toisessa äänestyksessä Koskimäen esitys voitti pohjaesityksen ja tuli hallituksen päätökseksi.

Kunnanjohtajan pohjaesitys pohjautui lautakunnan päätökseen. Kunnan työntekijöiden maksuttomat uimahalli- ja kuntosalikäynnit poistetaan, koska heillä on ny­kyään käytettävissä Edenredin liikuntaetu.

Kunnassa on arvioitu, että jos ikäihmiset maksavat uimahallilipusta sivistyslautakunnan määrittelemän hinnan, lisätuloja kertyy noin 8000 €. Alle 18-vuo­tiaiden padasjokelaisten maksuttomuus toisi 2000 € tulonmenestyksen.