Palokunnan arvo Padasjoelle yli 5 miljoonaa euroa ★

Oman palokunnan todellinen arvo on määritelty: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on laskenut Padasjoen pelastajien vapaaehtoistyön euroissa ja se on huikeat 5,1 miljoonaa euroa SROI-arvioinnilla (Social Return On Investment) laskettuna.

Padasjoen VPK:n taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen arvo vuodelta 2025 oli 5,10 miljoonaa euroa. Leijonanosa, yli kolme miljoonaa, tulee suorasta pelastustoiminnasta, pelastetuista ihmishengistä ja omaisuudesta. Sen päälle tulee vielä mm. harrastustoiminta ja ennaltaehkäisevä työ.

VPK piti kevätkokouksensa 12.4. Paloasemalla.

Perinteisesti ko­kouksen alussa on ojennettu Padasjoen VPK:n korkein huomionosoitus omalle aktiiville. Tällä kertaa Hansin maljan ja lahjakortin sai tulokasjäsen Antti Shemeikka.

– Antti tuli viime vuonna aika vauhdilla ja ryminällä mukaan toimintaan. Otti paikkansa palokunnasta nopeasti, ollut aktiivinen ja viihtyy ilmeisen hyvin paloasemalla, perusteli VPK:n päällikkö Niko Ara valintaa.

Shemeikka muutti perheineen Padasjoelle viime vuonna ja myös hänen vaimonsa on palokunnassa mukana. He ovat aiemmin olleet Sääksjärven palokunnassa.

Martti Salonen, Antti Shemeikka ja Niko Ara.

Yli 170 jäsentä

Hälytysosaston kokonaisvahvuus on 40, joista miehiä 32 ja naisia kahdeksan. Jäseniä yhdistyksellä on yli 170.

Toimintakertomuksen tiivistelmä kuultiin ja nähtiin videolta. Vuosi 2025 oli VPK:lle poikkeuksellinen, täynnä juhlaa: risteilyä, jäsenillallinen, päiväjuhla kutsuvieraille ja isot iltajuhlat. Vuoden huipensivat pikkujoulut ja historiikkinäyttely.

Vuoden aikana Padas­joen VPK vastasi 189 avunpyyntöön. Hälytyksistä valtaosa, 143, oli omassa kunnassa. Hälytysvalmius pysyi yllä 50 viikkoharjoituksen avulla; niissä kävi porukkaa todella hyvin, keskimäärin 34 henkeä.

Hyvinvointialueen säästöpaineet näkyivät täälläkin. Vaikka juhlavuosi toi sekä tuloja että kuluja normaalia enemmän, vuosi oli pari tonnia plussan puolella.

– Miten me varmistetaan, että Padasjoen VPK on täällä turvaamassa tätä yhteisöä seuraavat sata vuotta?, kyseli Ara.

Varoja elintärkeään toimintaan kerätään lauantaina 25.4. Pop-up munkki- ja sima –kahvilassa esteettömässä kalustohallissa.