Padasjoki viides lentopallon maakuntaturnauksessa ★

Padasjoki osallistui lentopallon maakuntatur­naukseen 11.4. Pälkäneen Kostia-areenalla. Mukana oli kuusi joukkuetta.

Akseli Karjalainen, Lasse Liikonen, Eemeli Lehtinen, Suvi Toivonen, Tuukka Ahonen ja Topias Kallio (edessä).

Padasjoen Yrityksen joukkue jäi lohko 2:n sijalle kolme. Se hävisi Pälkäneelle 2–0 (25–18, 25–22) ja peli Tuulosta vastaan päättyi myös Padasjoen tappioon 0–2 (19–25, 16–25). Tuuloksen ja Pälkäneen keskinäinen otatus päätyi tasapeliin 1–1 (18–25, 25–22).

Ykköslohkossa Luopioi­nen ja Lammi pelasivat tasan (26–24, 10–25) samoin kuin Lammi ja Kuhmoinen (23–25, 25–20). Kuhmoinen hävisi Luopioisille 2–0 (25–17, 25–19).

Padasjoki ei päässyt välieriin, mutta ratkoi loppusijoituksen jumbofinaalissa Luopioista vastaan. Sen Padasjoki voitti 2–1 (25–22, 24–26, 15–11).

Välierissä Kuhmoinen hävisi Tuulokselle 0–2 ja Pälkäne voitti Lammin 2–1. Pronssiottelussa Kuhmoinen kukisti Lammin 2–1 ja finaalissa vastakkain olivat Tuulos ja Pälkäne: finaalipeli päättyi 2–1 Tuuloksen voittoon (25–16, 25–27, 15–8).