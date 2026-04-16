Museokokoelma esille Finnaan, Saksalan ullakon aarteet kesänäyttelyyn ★

Padasjoen ainutlaatuisen museoesinekokoelman ensimmäinen osa on taltioitu. Kätilö Niirasen koti-irtaimisto ja Padasjoen Osuusmeijerin välineistö on pian kaikkien katsottavissa netissä.

Museokokoelmahankkeen ensimmäisessä vaiheessa dokumentoitiin noin 400 erilaista esinettä, ja tavoitteena on, että ne olisivat Finnassa kaikkien katsottavissa ensi vuonna. Kaikki esineet on valokuvattu ja niistä löytyy kattavat sanalliset kuvaukset aina mitoista ja materiaaleista siihen, ketkä kyseistä esinettä ovat käyttäneet.

Finna on kirjastojen ja museoiden yhteinen aineistopalvelu, jonne kootaan museoiden kokoelmia. Padasjoelta on jo Finnassa vanhoja valokuvia, esimerkiksi A.Th. Böökin lasinegatiiveista teetetyt kuvat.

474 esinettä tai valokuvaa löytyy tällä hetkellä hakusanalla Padasjoki. Uusimmat aineistot ovat kuvia Sahan valoista vuodelta 2024.

Padasjoen historiaa on vielä paljon tallentamatta, yli 4500 esinettä odottaa vielä luettelointia. Hankkeen kakkosvaiheeseen on jo myönnetty rahoitus ja alkanee vielä tämän vuoden aikana.

Museokokoelma säilyy sähköisenä ikuisesti. Samalla varsinaiset esineet säilyvät pidempään, sillä esimerkiksi tekstiilejä ei voi jatkuvasti käsitellä ja pitää esillä.

– Tälle alueelle todella arvokas kulttuuriperintö säilyy, mutta on silti kaikkien nähtävillä, toteaa Anna-Riikka Vaden Lahden Museoilta.

– Tehty työ on lisännyt kokoelmaa, koska tieto on karttunut, yhdenmukaistunut ja täydentynyt.

Vaden pitää Padasjoen museokokoelmaa erittäin mielenkiintoisena. Sillä on vanhoja juuria, mutta alueellisena kokoelmana se on kohtalaisen nuori.

– Siellä on mielenkiintoisia kokonaisuuksia, jotka erottaa sen perinteisten kotiseutumuseoiden kokoelmista. Täällä on ollut paljon vahvoja naisia, jotka näkyvät kokoelmassa.

Meijerin kokoelma on hyvin erityinen. Siitä on tulossa oma näyttely meijerin kotikylään Arrakoskelle kesällä 2027.

– Lahden museot tukee meitä lahjoittamalla käyttöön vitriineitä, kiittelee kirjastonjohtaja Eija-Liisa Kasesniemi.

Viime kesänä pieni osa meijeriesineistöstä oli esillä kunnan kesänäyttelyssä. Padasjoen Sanomien aiemmassa jutussa toivottiin meijerimuistoja ja ilahduttavasti ihmiset ottivatkin museotoimeen yhteyttä.

Upeita vanhoja leluja Saksalan kartanosta

Myös lelukeräys tuotti toivottua tulosta. Parikymmentä yksityishenkilöä on lainannut kunnalle vanhoja leluja, joita on yhteensä useita satoja: vanhimmat noin satavuotiaita ja nuorimmat 1980-luvulta.

– Erityisen kiitollisia olemme siitä, että kreivi Christian Creutz avasi Saksalan kartanon ullakon ja antoi siellä olevat vanhat sukuaarteet lainaan näyttelyä varten. Kyseessä on todella uniikkeja esineitä, joista monet ovat kartanon työntekijöiden tekemiä, kertoo Kasesniemi.

Päivi Repo, Eija-Liisa Kasesniemi ja Anna-Riikka Vaden tarkastelivat lainaksi saatuja leluja, joista osa on uniikkeja.

Lasten leikkivälineet olivat ennen aikaan pikkutarkkoja pienoismalleja aikuisten vastaavista esineistä. Näyttelyyn on tulossa esille mm. 100 vuotta sitten tehty sähköistetty nukkekoti.

Lelunäyttely on osa Padasjoen kunnan lasten ja nuorten teemavuotta. Sen kutsuvierasavajaiset pidetään lapsille toukokuun alussa ja varsinaiset yleisöavajaiset 30.6.