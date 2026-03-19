EL:n paikallisyhdistys valmistautuu liiton suunnistuskisoihin ★

Eläkeliiton Padas­joen yhdistyksen hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Sinikka Ristelä. Henkilövaihdos tuli ajankohtaiseksi Irma Toivosen muutettua paikkakunnalta.

Kevätkokouksessa keskiviikkona 11.3. Olkkarilla hyväksyttiin vuoden 2025 vuosikertomus. Entiseen tapaan yhdistys on painattanut vuosikertomuksesta ja -suunnitelmasta paikallisessa kirjapainossa vihkosen, joka toimii jäsenistön kalenterina ja puhelinluettelona vuoden ajan.

Jäsenmäärä aleni vuodessa 192:sta 179:ään, mutta toiminta on yhtä vilkasta kuin ennenkin.

Kokousten lisäksi viime vuonna oli kuukausittaisia kahvitilaisuuksia 10, retkiä kotikunnassa ja kauem­pana yhteensä kuusi, vapaaehtoistoimintaa ja liikuntaa. Mölkkyä pelataan viikoittain Ahjolan kentällä kesäkaudella ja 10-salilla talvikaudella. Laulukerho kokoontuu Lasse Kossilan säestämänä keskiviikkoisin Kotiseututalolla.

Varoja hankitaan kahvituksilla, arpajaisilla ja adressinmyynnillä.

Toukosiunaus tänä keväänä Padasjoella

Seuraava tapahtuma on bussiretki Tapani Kansan muistokonserttiin Sibeliustalolle. Toukosiu­naus yhdessä Kuhmois­ten kanssa järjestetään 20.5. Seurakuntakodin pihalla, kahvit kesäkeittiössä. Sokkoretken päiväksi on sovittu 10.6.

Vuoden suurin tapahtuma on Eläkeliiton suunnistusmestaruuskisat, jotka järjestetään torstaina 16.7. Kullasvuoressa yhteistyössä Päijät-Rastin kanssa. Kilpailukeskuksena toimii Mainiemen saha. Vadelmaretki suuntautuu jälleen Särkiön marjatilalle elokuussa. Ohjelmassa on myös mm. osallistuminen Sahtimarkkinoille, joulujuhla ja liikuntatapahtuma Kokkopirtillä.

Kokouksessa mukana ollut piirin toiminnanjohtaja Kristiina Ketomäki kannusti järjestämään rollaattorimarssin Padasjoel­lakin. Valtakunnallinen marssipäivä järjestetään 8.5. toista kertaa muistuttamaan ikääntyneiden tilanteesta Suomessa.

Tavoitteena on vahvistaa ikäystävällisyyttä ja tietoisuutta palvelujen kasvavasta tarpeesta sekä muistuttaa päättäjiä konkreettisista teoista.