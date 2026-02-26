Kasiniemeä juhlittiin kyläillassa ★

Padasjoen kyläyhdistykset oli kutsuttu Kuntalaan 18.2. juhlimaan kyläsuunnitelmien valmistumista ja samalla onniteltiin myös Päijät-Hämeen vuoden kylää Kasiniemeä.

Kasiniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Silvonen ja sihteeri Marketta Kannisto saivat kunnalta onnittelukassin, josta riittää puruja monille kyläkaffeille Kokkopirtillä.

Reilun vuoden aikana Padasjoen kyliin on tehty porukalla kyläsuunnitelmia ja -turvasuunnitelmia, ja myös kylien yhteinen ”heimoneuvosto” on kokoontunut.

– Edelleen on tarve kylien yhteiselle tekemiselle. Mitä se voisi olla vuonna 2026, kyseli kunnanjohtaja Juha Rehula.

Kunnanjohtaja puhui kylien edustajille Kuntalassa.

Kyläyhdistysten edustajaksi kunnan elinvoimaseminaariin sovittiin Maakesken kyläpäällikkö Anna Roth-Helleri, joka saa vielä ennen seminaaripäivää evästystä muilta kyliltä esitykseensä.

Kasiniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Silvonen kielsi tunnistavansa Rehulan mainitseman kateuden kylien välisessä kehittämistyössä: kyse on hänen mukaansa ennen kaikkea kilpailuhenkisyydestä.

Kasiniemen kylän menestys perustuu Silvosen mukaan kahteen isoon ­asiaan:

– Ensinnäkin Multatöyryn tilaan, jonka Thunebergin suku aikanaan pisti kuntoon ja rakensi Kasiniemeen metsät; toiseksi Schildtien sukuun, joka perusti Ansion kartanon ja ryhtyi hyödyntämään kylän puuta perustamalla Koivu Oy:n.

Kasiniemessä oli myös kansainvälistä matkailutoimintaa. Vehkakylän lomakylä toi Kasiniemen maail­mankartalle.

Kun alkoi hiipuminen, vapaa-ajan asukkaat pitivät aktiivisuutta yllä. 49 vuotta sitten perustettu kyläyhdistys on vienyt perinteitä eteenpäin.

– Kiitoksen Kasiniemen kehittämisestä antaisin ennen kaikkea perustajille ja ylläpitäjille sekä uudelle polvelle, jota on saatu mukaan kylätoimintaan.

Padasjoen kyläyhteistyö mallinnetaan muualle

Kyläsuunnitelmatalkoiden myötä on virinnyt aivan uudenlainen kylien yhteistoiminta. Kylien yhteinen WhatsApp-ryhmä toimii yhä kyläkanavana ja yhteistä projektia on tarkoitus taas piakkoin viritellä.

Illan vieraat Päijänne-Leaderista ihailivat Padasjoen esimerkillistä kyläaktiivisuutta, joka on alueella ainutlaatuista. Nuoriso- ja yhteisöaktivaattori esitti yhdeksi yhteishankkeeksi kyläradiota – varaviestijärjestelmää siltä varalta, jos sähköä ei ole. Radioasema olisi kylätaloilla ja Kuntalassa. Myös kotivarakoulutusta toivottiin, ja liikenneturvasta on tarkoitus järjestää oma tilaisuutensa. Luonnonlakikin haluttiin jalkauttaa kyliin.

Kyläaktivaattori Henna Pirkonen kiitteli kuntaa kylien kuulemisesta.

– Teitä kelpaa mallintaa maakunnassa ja koko Suomessa.