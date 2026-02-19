Pappilan remonttiraha neuvostossa ★

Kirkkoneuvosto käsitteli tiistaina 17.2. Pappilan lisätalousarvion. Lisätalousarvion jälkeen seurakunnan investoinnit talousarviossa 2026 ovat yhteensä 2 695 581 euroa.
Kirkkovaltuusto päätti tammikuussa Padasjoen pappilan peruskorjauksesta ja valitsi Lahden Rakentava Oy:n urakoitsijaksi. Padasjoen pappilan peruskorjauksen urakkahinta on arvonlisäverollisena 1 490 940 €, minkä lisäksi kohteelle esitetään 223 641 € hankevarausta. Kokonaisuudessaan summa on siis 1 714 581 €.
Mustanlahdenkärjen rantatonteista on saatu tähän mennessä noin 560 000 euron myyntituotto. 7 myymättömän tontin arvioitu nettoarvo nykyisillä pyyntihinnoilla on noin 1 300 000 €. Tällä hetkellä myytävistä tonteista ei ole yhtään ostotarjousta. Mikäli kaikkia tontteja ei saada korjausurakan toteutuksen aikana myytyä, tulee tilapäinen lisärahoitustarve rahoituslaitokselta olemaan maksimissaan noin 1 155 000 €. Rahoitukselle asetetaan vakuudeksi Padasjoen kappeliseurakunnan alueella olevaa maaomaisuutta.
Pappilan peruskorjaus mahdollistaa tilojen monipuolisemman käytön kokoontumistilana.
Kirkkoneuvoston listalla oli esitys kirkkovaltuustolle, jolla 200 000 euron vuosientakainen investointivaraus siirtyy Seurakuntakodin remontista Pappilan peruskorjaukseen. Investoinnista päätti aikanaan Padasjoen itsenäinen seurakunta ja ajatuksena oli saada toimistotilat Seurakuntakodille. Sitä ennen summa oli kohdennettu Särsjärven leirikeskuksen remonttia varten.
Padasjoen seurakunnan liittyessä Hollolan seurakuntaan on Padasjoen taseessa ollut investointivaraus 200 000 euroa. Seurakuntatalo on otettu pois käytöstä tammikuussa 2024 sisäilmaongelmien vuoksi ja sen korvaajaksi on päätetty Pappila, jonka peruskorjaus toteutetaan vuoden 2026 aikana.