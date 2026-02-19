Kortelahti sai nousupisteen kohti A-luokkaa ★

Padasjoen Moottoriurheilijoille tuli enduromenestystä viikonlopun kisoista, kun Eero Kortelahti sijoittui Höytiän kansallisissa B1–luokan neloseksi. Kortelahti sai sen myötä nousupisteen matkalla kohti A-luokkaa.

– Sija oli se, mikä sieltä oli otettavissa, kommentoi Kortelahti.

– Tälle talvelle ei ole kauheasti ajoa alla. Vähän toistakymmentä tuntia.

Jyvässeudulla järjestetyssä kisassa erikoiskoeaikaa tuli yli kaksi tuntia. Lunta ei ollut sen enempää kuin täälläkään.

Kortelahti hakee lisää kisakokemusta ensi lauantain SM-kisoista Sysmästä. Tarkoitus on tänäkin vuonna osallistua myös Päijänteen ympäriajoihin.