Padasjoen Säästöpankkisäätiön myöntämät apurahat nousivat uuteen ennätykseen – 104 000 euroa ★

Säätiö sai vuoden aikana seitsemänkymmentä apurahahakemusta ja myönteisiä päätöksiä tehtiin yli 60 % hakemuksista.

– Säätiön 19. toimintavuoden merkittävin lahjoitus kohdistui LUT yliopiston kauppatieteen kandi- ja maisteriohjelman aloituksen tukemiseen, johon lahjoitimme 50 000 euroa (viiden vuoden aikana). Helmi Säästöpankki lahjoitti vastaavan summan, kertoo säätiön asiamies Valtteri Simola.

– Toisen Helmi Säästöpankin omistajasäätiön Sysmän Säästöpankkisäätiön kanssa toteutimme ensimmäisen yhteisen lahjoituksen. Myönsimme yhteensä 10 000 euroa Sysmän Tainionvirran Virtaankosken kunnostukseen. Ennallistamisen tulokset näkyvät toivottavasti tulevina vuosina Päijänteen kalakannoissa.

Kokonaisuutena tuettiin edelleen niin Padasjoen kuin koko säätiön toimialueen kylien elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi kylätalojen kunnostukset ja erilaiset historiakirjaprojektit saavat usein säätiön apurahoja.

– Tutkimukseen ja oppilaitosyhteistyöhön liittyvät hakemukset ovat edelleen lisääntyneet ja suhtaudumme niihin myönteisesti, mikäli ne tukevat alueen elinvoimaisuuden kehittymistä.

Joululahjoitus kohdistui tänä vuonna Padasjoen VPK:n nuoriso-osaston suojavarustehankintoihin.

– Lahjoituksella haluamme kunnioittaa VPK:n 100-vuotisjuhlavuotta sekä kannustaa nuoria hyvän harrastuksen pariin.

Vaikka säätiön toimialue on nykyään Etelä-Suomi, on sääntöjen mukaan toiminnan pääpaino edelleen Padasjoella.

– Odotamme ensi vuonna entistä enemmän hyviä hakemuksia Padasjoen alueen toimijoilta.

Apurahat 2025

Monivuotiset myönnetyt apurahat:

Yrityskylä alakoulu Häme, apuraha á 11.000 € (2024–2026)

LAB Sustainable Solution Food –ohjelman rahoitus, á 10.000 €/vuosi (2023–2027)

LUT Tekoäly professuuri á 10 000 €/vuosi (2024–26)

LUT Kauppakorkeakoulun kandiohjelma á 10 000 €/ vuosi (2025–2029)

Säästöpankkien Hyviä tekoja –kampanja:

Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry, Ice Fantasy 400 €

Padasjoen koulujen vanhempainyhdistys ry, 400 €

Retkikuntaracing ry, kilpakiipeily nuoret, 400 €

Celestial Stars Cheer Team ry, 400 €

LASB Juniorit ry, Hollola, 400 €

Myönnetyt apurahat:

Käkisalmi säätiö, museon varusteluun 3000 €

Äinään seudun kyläyhdistys, kylätalon maalaus ja kunnostus 1000 €

Lahden voimisteluseura Feeniks ry, 700 €

Kotikonsertin ystävät ry, konsertit Lahden ja lähialueen palvelukodeissa 1200 €

Pyhäniemen vanhempainyhdistys, kirjasarjojen hankinta 700 €

Lahden rautatieharrastajat Topparoikka ry, Heinolan radan yleisökäytössä olevien vaunujen kunnostus 1000 €

Lahties, Lahti Entrepreneurship Society ry, Starup-fest toteutus 3000 €

LAMK seniorit ry, (LAB) 1991–2020 historian toteutus ja painatus 1000 €

Ainopuiston teatterin kannatusyhdistys ry, kesäteatteri Eversti ja Tornan tyttäret, videolyhytfilmin toteutus 1944 asekätkennän suunnittelusta Lahden sotilaspiirissä 1000 €

Aurinkovuoren koulun yhdysvanhemmat, ykkösluokkalaisten teatteriretken kustannuksiin 750 €

Padasjoki 4H, nuorten kesätyöllistäminen 3500 €

Lauri Syrjä, Ampumakilpailujen maailman cup Perun Limassa 1500 €

Ylioppilasstipendit Päijät-Hämeen lukioille 2800 €

MLL Lahden yhdistys, tukioppilaskoulutuksen tuki, 1500 €

Miriam Bourgeot, Anna Tuppurainen. Apuraha käsikirjoitusprojektille, jossa syntyy käsikirjoitus Padasjoen kesäteatterille vuodelle 2026, 1000 €

Hollolan Nuorisoseura, 1000 €

Heinolan järvipelastajat ry. 50 v historiikin toteutus 500 €

Hämeen Pelastusliitto ry. Padasjoen kesäleirin toteutus 2500 €

Lahden Ahkera ry. Liikunnan iloa nuorille -hankepilotointi 1500 €

LAB-ammattikorkeakoulu, Älyä markkinointiin hanke. Tekoälyosaamista Päijät-Hämeen maaseudun yrityksille 2000 €

Nastola-seura, Omat raidat kangaspuilla kutoen, kesäkurssi 10-13 v. lapsille 1200 €

Päijät-Hämeen Tutkimusseura. 38. Vuosikirja, jossa tarkastellaan eri näkökulmista 120-vuotiasta Lahtea 500 €

Länsiharjun koulu, Lahti, Lukutaidon oppimisen tukeminen, koulukirjastoon luokkasarjat kirjoja 1000 €

Maakesken kylä ry, kylän yhteistoiminnan kehittämiseen useampaan kohteeseen 500 €

Sysmän Tainionvirta Oy (yleishyödyllinen yhtiö), Virtaankosken Tainionvirran ennallistaminen 5000 €

Miekkiön kyläyhdistys ry, Miekkiö talon ulkovuoren pesu ja maalaus 500 €

Iitin Matkailu ry, Iitin Villiruokaviikot –hankkeen toteuttaminen osana Elyn leader-hanketta 1000 €

Etelä-Päijänteen Jollakeskusyhdistys ry, Valmennusveneen hankinta 750 €

Elimäen yhtenäiskoulu 2lk, Luonto oppilaille tutuksi, 500 €

Salpausselän kisojen kuljetukset Padasjoki-Lahti-Padasjoki 600 €

Finlandia-hiihdon tapahtumaviikonlopulle koko perheen toimintaa, Kids race kisat, lapsiparkki yms. 1000 €

Lahden Käyttökoira ry, Pelastuskoirien SM-kokeen järjestelyihin ja ketteryysesteiden hankintaan 500 €

Padasjoen lukio, 25 lukiolaisen vierailu Brysseliin 3000 €

Lahden Purjehdusseura, 120 v historiakirja 2000 €

Hämeen Lastenliitto, päiväleirin järjestäminen alakoululaisille 2026 500 €

Vivi Mauno UTU, Tekoälyn hyödyntämisen kustannusvaikutukset ja vaikuttavuus perusterveydenhuollon digiklinikalla Päijät-Hämeessä 1000 €

Kouvot, pojat 2011 -koripallojoukkue toiminnan tukemiseen 500 €

Lahden Lyseo, LUMATE, CERN tiedeleirikoulu ja leirikoulu NOT teleskoopille 2500 €

Valkealan Kajo, yleisurheilujaosto. Seuraleirin kustannuksiin 500 €

Sheikh Rabiul Alam, LUT, Terveydenhuollon säädösten ja teknisten standardien vaikutus avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönottoon terveydenhuollossa 1000 €

Aurinkovuoren koulun yhdysvanhemmat, ekaluokkalaisten teatteriretken kustannuksiin 500 €

Padasjoen vanhempainyhdistys, 9 lk tutustumismatkan Lahden LUMA keskukseen 500 €

FC Lahti ry, tukirahastolahjoitus, harrastustukea vähävaraisten perheiden lapsille 3000 €

Joululahjoitus: Padasjoen VPK:n nuoriso-osaston suojavarustehankintoihin 2000 €