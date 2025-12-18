Opettajat opiskelumatkalla ulkomailla ★

Englannin kielen opettaja Tanja Uusitalo ja erityisopettaja Maria Mikkonen olivat molemmat tänä syksynä opintomatkalla: Uusitalo Maltalla ja Mikkonen Espanjassa. Matkasta he saavat kiittää Wellamo-opistoa, jossa Uusitalo opettaa englantia ja Mikkonen espanjaa.

– Paljon on opittu kauniilla Välimeren saarella! Osallistuin ”Non-formal learning methods for digital and hybrid environments” –kurssiin Maltan StPaul’s Bay:ssa, kertoo Uusitalo.

Tanja Uusitalo Citadelin linnoituksilla.

– Kurssin aikana kehitettiin omaa Padlettia ja toolboxia käyttäen erilaisia tekoälyn ohjelmia, joista eniten tykkäsin Edcafesta, jonka ominaisuudet helpottavat opettajan arkea. Sen avulla voi minuutissa luoda monivalinta- tai avokysymystestit YouTube–videoista ja luoda luetunymmärtämiskokonaisuuksia:

– AI nauhoittaa tekstit valitulla aksentilla, luo sanaston ja testin tekstin sisällöstä. Sen avulla pystyy luomaan jopa kirjoitelmien arviointityökalun.

Tekoälyn avulla voi luoda lauluja vaikkapa yleisperfektistä, tehdä kauniit diaesitykset oppitunnille ja korvata opettajan puhuvalla Avattarella. Tekoäly luo mielenkarttoja ja jopa radio-ohjelmanomaisia podcasteja.

Maltan nähtävyydet tulivat tutuksi vapaa-ajalla. Hienoimpia oli Pyhän Johanneksen kullattu katedraali.

Työkseen Uusitalo opettaa englantia viidesluokkalaisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille sekä venäjän kerhoa Pappilanmäellä, lisäksi englannin opistoryhmää Vääksyssä. Padasjoella hän opetti aikanaan myös venäjää, mutta täällä sekä venäjän että englannin ryhmät ovat hiipuneet pois.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun venäläissyntyinen Uusitalo aloitti opettajana Padasjoel­la. Hän asuu Asikkalassa miehensä ja poikansa kanssa, aikuinen esikoinen opiskelee kemiaa yliopistossa. Vapaa-aikanaan hän matkustelee aina kun mahdollista. Tekoäly on kiinnostanut ennestäänkin, viime vuonna Uusitalo kävi aiheesta nettikurssin.

Uusitalo opiskeli Maltalla 20-henkisessä ryhmässä, jossa oli virolaisia, espanjalaisia ja puolalaisia. Hän on aiemminkin ollut opintomatkalla, mutta Mikkoselle kielikurssi oli ensimmäinen. Hakubyrokratian hoiti Wellamo.

– Opinnoista on varmasti hyötyä myös Padasjoen kunnalle.

Espanja ja espanjalainen kulttuuri intohimona

Erityisopettaja Maria Mikkonen on opettanut jo vuosia espanjan kieltä ja espanjalaista kulttuuria Padasjoen opistoryhmässä. Hän kävi aurinkoisessa kielikylvyssä Valenciassa lokakuun lopulla.

– Ryhmässä opetellaan paljon muutakin kuin kieltä, esimerkiksi mietitään mitä espanjalaisia tuotteita on paikallisessa marketissa. Valencia oli äärettömän hyvä kohde, koska se on paellan syntysija ja paellaa on ryhmän kanssa joskus kotitalousluokassa tehty. Kaikkein hauskinta on se, että meidän oppikirja sijoittuu juuri tuolle alueelle.

Maria Mikkonen ja Tiedepuiston rakennuksia, jotka ovat tuttuja Tähtien sota –elokuvista.

Mikkonen on itse asunut yhteensä neljä vuotta elämästään Espanjassa tai espanjankielisissä maissa ja ollut töissä laivalla, joka risteili Karibialla. Espanja on maailman neljänneksi puhutuin kieli ja sitä puhutaan äidinkielenä enemmän kuin englantia.

12 vuotta sitten Padasjoella opettajana aloittanut Mikkonen toimii koulun toisena vararehtorina. Hän asuu Asikkalan Myllykselässä, ihan Padasjoen rajalla.

– Välillä kun ratsastelen, netti näyttää että olen käynyt Padasjoen puolella.

Hevosia on kolme, lisäksi kaksi käyttölinjaista labradoria ja kanoja. Kolmilapsisen perheen perunatilalla on vain kolmeviikkoa vuodesta mukulatonta aikaa:

– Sanonkin aina, että minulla on kesämukulat ja talvimukulat.

Valencia on Espanjan kolmanneksi suurin kaupunki ja kulinaristinen keskus. Sekin sopii hyvin Mikkoselle, joka tunnustautuu suureksi kulinaristiksi.

– Itse kaupungin keskusta on sopivan kokoinen kävellen liikkumiseen. Asuin airbnb-asunnossa vanhassa kaupungissa: sijainti oli loistava, koska kuivatun Turia-joen uomassa sijaitsevaan 7 km pitkään puistoon oli vain kivenheiton matka. Myös opinahjoni Europass Teacher Academy sijaitsi vajaan kilometrin päässä.

”PBL, Problem Ba­sed­ Learning” kurssi tukee­ ongelmalähtöistä oppimista.

– Tutustuimme erilaisiin uusiin opetuksessa käytettäviin ohjelmiin, kuten Goosechase (ulkoilmapeli, kulttuuriin tutustuminen), Gemini (sarjakuvaohjelma), Trello (Padlet, tietojenkeräämisalusta), Nearpod (kyselyjen laatimiseen), Magic school (opiskelualusta), Notebook (opiskelualusta), Flipped learning (opetusmetodi) ja EdPuzzle (video-opetusalusta).

Kurssilla oli opiskelijoita Kroatiasta, Slovakiasta, Italiasta ja Bulgariasta. Mikkonen oli porukan ainoa suomalainen. Kurssilaiset tutustuivat erilaisiin uusiin opetuksessa käytettäviin ohjelmiin, lisäksi kurssiin sisältyi kulttuuriosio, jossa perehdyttiin Valencian historiaan ja nykypäivään. Yksi reissun kohokohdista oli jalkapallo-ottelussa käyminen.

– Kaiken vapaa-aikani käytin Valencian ja sen ympäristön tutkimiseen. Kaupungin tärkeimmät nähtävyydet ovat Valencian katedraali 1200-luvulta, jossa pääsee ihailemaan Graalin maljaa sekä tiedepuisto, jossa oli upea Leonardo da Vincin taidenäyttely. Kuuluisan arkkitehdin Santiago Calatravan suunnittelemat tiedepuiston rakennukset ovat esiintyneet mm. Tähtien sota: Episodi II –elokuvan lavasteina.

Kuusi päivän kurssista iso osa meni matkoihin, koska Valenciaan ei ollut suoria lentoja: huhtikuussa Finnair aloittaa suorat lennot sinne.

– Ehdottomasti käymisen arvoinen paikka! Valencia on samanlainen kuin Barcelona; se on suurkaupunki, jossa on myös pitkä hiekkaranta, jolloin voi yhdistää kätevästi kaupunki- ja rantaloman.