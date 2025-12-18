Kuntoporrashaaste Vuoden urheiluteko ★

Padasjoen Vuoden urheiluteoksi 2025 on valittu Padasjoen Moottoriurheilijat ry:n organisoima kuntoporrashaaste.

Sivistyslautakunta teki päätöksen kokouksessaan 10.12. Palkintona Padasjoen kunta kustantaa yhdistyksen kahden edustajan illalliskortit Päijät-Hämeen Urheilugaalaan helmikuussa.

PadMu järjesti toukokuussa kuntoporrashaasteen paikallisille yhdistyksille. Haasteen tavoitteena oli kerätä edustamalleen yhdistykselle mahdollisimman paljon kunto­porrasnousuja. Haasteen tuloksena kirjattiin yhteensä noin 4000 nousua. Haasteeseen mukaan lähti kyläyhdistyksiä, lapsi- ja nuorisojärjestöjä ja urheiluseuroja, yhteensä 12 yhdistystä.

Kullasvuoren talkoilla tehtyä 164 askelmaa ovat käytettävissä myös talviaikaan. Portaat on valaistu.

Vuoden urheiluteko –palkinnon tavoitteena on nostaa esille liikunnan edistämiseen tähtäävää toimintaa. Kunta voi valinnassaan korostaa esimerkiksi merkittävää urheilusaavutusta, vapaaehtoistyötä tai elämäntyötä urheilun hyväksi.

Aikaisempina vuosina on huomioitu yhdistyksiä ja yhteisöjä yhteisen hyvän tekemiseksi tai menestyneitä padasjokelaisia kilpaurheilijoita.

– Tällaiset kampanjat ja haasteet lisäävät yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten liikkumista ja innostusta liikkumiseen, todetaan perusteluissa.