Ranua ja Kinnunen jälleen Padasjoen kirkossa ★

Joulukonsertissa lauantaina 20.12. esiintyvät kirkossa Ville Kinnunen, laulu, ja Hanna Ranua, piano ja urut.

– Olimme vuosi sitten pitämässä joulukonserttia Padasjoen kirkossa. Nyt olemme toista kertaa sinne tulossa esiintymään. Padasjoen kirkko on kaunis ja hyvä akustiikaltaan. Siellä on ilo musisoida, sanovat esiintyjät.

– Haluamme tänä jouluna tuoda musiikin kautta jokaiselle rauhaa ja iloa, jonka toivomme välittyvän esitettävän musiikin kautta. Ohjelmassa on vanhoja perinteisiä lauluja, mutta myös uudempaa tuotantoa ja Hannan tekemä tuore joululaulu.

Molemmat ovat musiikin harrastajia. Ville Kinnunen on opiskellut laulua 2015 lähtien eri laulun opetta­jien opissa, viimeisimpänä Mäntsälän Musiikkiopistossa. Hän on myös laulanut esilaulajana vuosia Mäntsälän seurakunnan messuissa ja tehnyt kanttorin sijaisuuksia nuorena.

Ranua on lapsuudesta lähtien opiskellut pianonsoittoa mm. Lapin Musiikkiopistossa ja hiljattain aloittanut urku­tunnit Eerik Ohtamaan opissa. Hän tekee kanttorin sijaisuuksia Lahden seurakunnalle oman päivätyönsä ohella.

– Laulutunneillakin tuli käytyä pari vuotta, mutta soittaminen houkuttelee kuitenkin enemmän.

Ranua käy usein säestämässä vapaa-ajalla muita laulajia. Lisäksi hän tekee omia lauluja: säveltää ja sanoittaa.

Kaksikko on yhdessä musisoinut jo vuosia. Heitä yhdistää samanlainen musiikkimaku, pääasiassa klassinen ja hengellinen musiikki.

Molempien mielestä musiikin harrastaminen on arjesta palauttavaa ja tuo paljon iloa elämään!