OP-vaalien tulos ★

Padasjokelaiset Liisa Ahola ja Marko Pastila tulivat valituiksi laajentuneen Järvi-Hämeen Osuuspankin edustajistoon.
Ahola sai toiseksi eniten ääniä, 83, ja Pastila oli äänimäärällään 59 vaalien kuudenneksi äänestetyin.
Vaaleissa valittiin neljän vuoden toimikaudeksi 25 edustajaa ja seitsemän varaedustajaa. Edustajiston vaaleissa annettiin 2143 ääntä ja äänestysprosentti oli 13,2 %.
Viime vaaleissa valittu Padasjoen ääniharava Jussi Salonen vaikuttaa yhä pankin hallintoneuvostossa yhdessä toisen padasjokelaisen, Birgitta Heino-Toivosen kanssa.