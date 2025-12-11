Illusia ja Jaakko juhlivat Helsingissä ★

Helsingin Oopperatalolle kokoontui 3.12. yli 500 lasta viettämään valtakunnallista Suomen lasten itsenäisyyspäivää.
Pääministeri Petteri Orpon isännöimään juhlaan oli kutsuttu Suomen jokaisesta kunnasta kaksi kymmenvuotiasta. Ohjelmaan kuului kättelyn lisäksi puhe, musiikkiesityksiä ja juhla-ateria lasten makuun.
Padasjoelta arvokkaaseen tilaisuuteen lähtivät neljäsluokkalaiset Jaakko Mikkonen ja Illusia Laine. Molempien mielestä juhlassa oli tosi kivaa.
– Kaikista kivoin juttu oli kuulla Bertan uusi kappale ”Kuu”, sanoi Illusia.