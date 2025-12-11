Flodström ja Dojan Joulusydän-konsertissa ★

Padasjoen kirkossa esiintyvät tiistaina 16.12. tangokuningas-kanttori Pasi Flodström ja pianisti Mirka Dojan.

– Mahtavaa päästä konsertoimaan Padasjoelle! En ole nimittäin koskaan ennen käynyt Padasjoella, joten odotan innolla konserttipäivää. Ilo päästä musisoimaan kauniiseen kirkkoon ja ilo kohdata uusia kuulijoita, hehkuttaa Flodström, tangokuningas vuosimallia 2023.

– Minä ja pianisti Mirka Dojan tarjoilemme Joulusydän-konsertissa paljon tuttuja ja rakastettuja joululauluja, mutta mukaan mahtuu myös uudempaa joululaulutuotantoa. Tälle kiertueelle olen valinnut erityisen paljon lauluja, jotka puhuvat joulusta mielentilana, ikuisen joulun ja rauhan tavoittelusta. Tämä tarve on syntynyt tietysti tästä maailman ajasta käsin. Vaikka maa on musta ja vettä sataa, niin toivon, että tämä konsertti saa kaikkien joulusydämet sykkimään rakkautta ja rauhaa.

– Joulunaika on itselleni kovin kiireistä, kun keikkailen artistina ja teen kanttorin virkaa Harjavallassa. Nämä yhteiset konserttihetket antavat kuitenkin itselle voimaa, valoa ja lämpöä.

Flodström on kanttori ja laulaja, joka valmistui Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi 2021. Hän on työskennellyt kotikuntansa Nakkilan kanttorina ja vuodesta 2020 lähtien Harjavallan kanttorina. Flodström toimii myös laulunopettajana. Keväällä 2017 hän teki oopperadebyyttinsä, kesällä 2019 lauloi itsensä IskelmäMestarit-finalistiksi ja keväällä 2023 voitti valtakunnallisen Loistava Laulaja –kilpailun.

Dojan toimii pianonsoitonopettajana Pirkan Opistossa Lempäälässä ja Vesilahdella. Opettamisen lisäksi hän kiertää tanssilavoja orkesterinsa kanssa. Hän valmistui vuonna 2010 Metropolia Ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogilinjalta pääaineenaan piano. Mirka on opiskellut myös Sibelius-Akatemiassa ja Turun Ammattikorkeakoulussa.