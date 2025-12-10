Uusi sote-tiloja sisältävä paloasema Padasjoelle ★

Päijät-Hämeen aluevaltuustossa hyväksyttiin investointisuunnitelman päivitys vuosille 2026–29. Se sisältää sote-pela-kiinteistön Padasjoelle.

Valtioneuvosto on myöntänyt hyvinvointialueeen vuonna 2026 aloitettaville investoinneille lainanottovaltuuden, joka on yhteensä 66 155 000 euroa.

Padasjoen sote-keskuksen aloitusvuodeksi on merkitty vuosi 2026. Kokonaiskustannus on arvioitu 12 355 000 euroksi, joka jakaantuu neljälle vuodelle. Soten osuus on 7 110 000 euroa ja pelan osuus 5 245 000 euroa.

– Suunnitelmassa on, että perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut säilyisivät pääosin nykyisessä laajuudessaan. Tällä hetkellä Padasjoella on mm. lääkärien ja hoita­jien vastaanotot sekä suun terveydenhuolto eli hammaslääkärien ja suuhygienistien vastaanotot. Tiloihin sijoittuisi myös lasten- ja äitiysneuvola. Sosiaalihuollon palveluita varten sote-pela-keskukseen rakennetaan muuntojoustavat yhteiskäyttötilat, sanoo terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Tuomo Nieminen.

Aluevaltuusto hyväksyi uuden strategian. Tärkeimmiksi hyte-kärjiksi nostettiin osallisuus ja yhteisöllisyys, mielen hyvinvointi, päihteettömyys ja terveelliset elintavat sekä arjen turvallisuus. Merkittävimmäksi hyvinvoinnin ja terveyden haasteiksi on merkitty nuorten syrjäytyminen, joka on Päijät-Hämeessä maan korkeimmalla tasolla; jokainen syrjäytynyt nuori aiheuttaa yli miljoonan euron elinkaarikustannukset. Toinen suuri haaste on poikkeuksellisen suuri nuorten itsemurhakuolleisuus. Työikäisten alkoholin riskikäyttö lisää sairastavuutta ja työkyvyttömyyttä, aiheuttaen valtavat terveysmenot ja verotulojen menetykset. Haasteena on myös sairaalahoitoa vaativat ikääntyneiden kaatumistapaturmat, jotka johtavat lonkkamurtumiin, pysyvään hoivatarpeeseen ja kasvaviin kustannuksiin.

Digipalvelut keskitetään yhteen palvelukanavaan, Päijät-Sote-sovellukseen.

Lähipalveluista todetaan, että ne ”järjestetään kattavasti alueen väestön palvelutarpeeseen perustuen. Erityisosaamista vaativat palvelut keskitetään. Pidemmällä aikavälillä sairaalatoiminta keskitetään asteittain keskussairaalaan.” Toimitilaohjelman tavoitteena on vähentää toimipisteiden lukumäärää. Hyvinvointialueen talousarvio 2026 osoittaa tilikauden ylijäämäksi 8,1 miljoonaa euroa.