Torstaina joulukuun 4. päivänä 1975 ★

Ensimmäinen peura kaadettiin Padasjoella viime maanantaina. Nyystölän Eräveikoilla oli ensimmäinen ja ainoa peurankaatolupa kunnan alueella.

Esko Hoimela ampui saaliinsa Tulppalan mailta läheltä Nelostietä. Kerrotaan, että samalla alueella on kaadettu viimeinen karhu.

Kunnan ensi vuoden talousarvioksi esitetään 13,463 milj. mk, mikä on hieman suurempi kuin tämän vuoden varsinaisen ja lisäarvion yhteissumma. Arvio perustuu 15 pennin äyrihintaan. Verotuksella koottava määrä on 6,493 mmk. Merkittävimmät pääomamenot on kohdistettu asuntojen tuotantoon, Ahjolan kunnostamiseen, kunnallistekniikan rakentamiseen ja maksuosuudesta Lahden keskussairaalan rakentamiseen.

Vanha kirkkovuosi vaihtui vilkkaana. Adventin jumalanpalvelus keräsi kirkontäydeltä seurakuntalaisia.

Sotaveteraanien kuoroa kuullaan itsenäisyyspäivän juhlassa kirkossa ja sankarihaudalla. Tämä on uusi, tänä syksynä Padasjoelle perustettu kuoro.

Padaspelto Oy harjassa. Kolmikerroksinen asuintalo on kohonnut kolmessa kuukaudessa tähän vaiheeseen, vielä 3 kk niin talo on valmis. Rakennus on ensimmäinen täysin elementeistä rakennettu Padasjoella. Siinä on 4950 kuutiometriä ja 1160 neliömetriä jaettuna 21 asunnon kesken: 34 neliön yksiöitä, 59 neliön kaksioita ja 76 neliön kolmioita. Rahoitukseen on valtio osallistunut 60 prosentilla, lisäksi mukana ovat Osuuspankki ja Vakuutusyhtiö Pohjola.

Yleisöltä: Kolmosoluen vähittäismyynnin lopettamiseen edesauttaneita kuntamme valtuutetuilta kysyisin, onko tiedossanne jokin sellainen tutkimus, jossa todetaan keskikaljan kohtuullisella käytöllä olevan jokin terveyttä vaarantava vaikutus? Onko keskiolut aiheuttanut Padasjoella erityisen alkoholiongelman?