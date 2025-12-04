Omatoimikirjastoon vain omalla kortilla ★

Kirjasto muistuttaa, että jokainen asioi omatoimiaikana kirjastossa vain omalla kirjastokortillaan, joka toimii samalla asiakkaan tunnistautumisena.
Ovea ei tule koskaan avata tuntemattomille.
– Orimattilassa asiakas saatiin viime tiistaina avaamaan ovi muille, ja asiattoman vierailun aikana kirjastosta katosi kolme tietokonetta. Myös Padasjoella ulkopuoliset kirjaston ovikellon soittajat erehdyttivät asiakkaan avaamaan oven viime torstai-iltana, mutta epäilyttävä vierailu onneksi keskeytyi, kerrotaan kirjastosta.
Kirjastossa on tallentava kameravalvonta, ja kaikki asiattomat kirjastokäynnit ilmoitetaan poliisille.
Omatoimen käyttöoikeus on kirjastokortillisilla asiakkailla, mutta huoltaja voi halutessaan pyytää poistamaan huollettavaltaan kulkuoikeuden.