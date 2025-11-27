Eläkeliiton suunnistusmestaruuskisat ensi kesänä Kullasvuoressa ★

Eläkeliiton Padasjoen yhdistys järjestää yhteistyössä Päijät-Rastin kanssa ensi kesänä valtakunnallisen EL:n suunnistusmestaruuskilpailun.

Kullasvuoren rasteille odotetaan 16.7. noin 100 eläkeliittolaista ympäri Suomen. Mainiemen Saha on varattu kokoontumis- ja puffettipaikaksi.

Uutta on myös oma elokuvanäytös Maakeskessä erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Muutoin tapahtumakalenteri näyttää samankaltaiselta kuin ennenkin: laulukerhoa keskiviikkoisin Kotiseututalolla, mölkkyä maanantaisin ja torstaisin, kuukausittaiset kahvitilaisuudet ja useita retkiä.

Syyskokouksessa 19.11. äidyttiin äänestämään jäsenmaksun suuruudesta ja kokousväen ylivoima kumosi hallituksen alhaisemman esityksen. Esitetty kahden euron korotus 24 euroon nousikin 25 euroon.

Pekka Valtonen, Kristiina Ketomäki ja Eeva-Riitta Kusmin kokouksessa Olkkarilla.

Syyskokous valitsi Pekka Valtosen jatkamaan puheenjohtajana kolmatta kautta. Hallituksen päälukua päätettiin pienentää kymmenestä kahdeksaan. Pois jäivät erovuoroiset Maija Ojala ja Eeva-Riitta Kusmin. Hallituksessa jatkavat Pertti Hietamäki, Marjut Korelin, Anneli Laurell ja Anna-Leena Ahonen. Uudelleen valittiin Maija Kakko ja Irma Toivonen, uutena hallitukseen tuli Pertti Kallioinen.

Jäsenmäärä on tippunut alle kahdensadan ja edustajia piirin kokouksiin päästiin sen myötä valitsemaan nyt vain kaksi.

Kokoukseen saapunut piirin toiminnanjohtaja Kristiina Ketomäki kiitti padasjokelaisia aktiivisesta toiminnasta ja muistutti tammikuisesta yhdistysten hallitusten peruskoulutuksesta.

Yhdistys päätti yhtyä piirin kannanottoon, jonka otsikkona on ”Yhteiskuntaan osallistuminen ei saa olla kiinni digistä”. Digitalisaatio on siirtänyt palvelut ja yhteydenpidon verkkoon. Vaarana on, että osa väestöstä jää kehityksen ulkopuolelle.

– Monet ikäihmiset käyttävät digilaitteita aktiivisesti, mutta kaikilla ei ole samoja valmiuksia tai mahdollisuuksia. Digiosallisuus on myös tasa-arvokysymys. Vain käyttäjiä kuuntelemalla voidaan luoda palveluita, jotka ovat aidosti saavutettavia, todetaan kannanotossa.

Digitukea myös kotiin kirjastosta

Kirjasto on toiminut jo pidemmän aikaa Padas­joen digitukikohtana. Mediaohjaaja Risto Arvassalo kävi kertomassa kokousväelle ikäihmisille suunnatuista digineuvontapalveluista, joita saa lähtökohtaisesti ajanvarauksella tunniksi kerrallaan.

– Monesti jokin pieni ongelma saattaa hoitua siinä asiakaspalvelun ohessa sen mukaan, kun ehdimme, sanoi Arvassalo.

– Myös kotikäynnit ovat nykyisin mahdollisia. Aina ei asiointi kirjastossa onnistu tai ongelma on laitteessa, jota ei voi kuljettaa.

Tasaisin väliajoin tulee kyselyjä auttamisessa pankkiasioinnissa. Digitukija ei kuitenkaan valitettavasti saa osallistua vahvaa tunnistautumista vaativien palveluiden käyttöön, eikä nähdä asiakkaan pankki- tai terveystietoja.

Arvassalo oli listannut hyödyllisiä neuvontatahoja senioreille. Näitä ovat Kansalaisneuvonta, joka auttaa kansalaista löytämään oikean viranomaisen, Päijät-Sote-sovellus, josta saa terveysneuvontaa, sekä tänä syksynä lanseerattu Seniorineuvola. Ikääntyneiden palveluneuvonnalla on neuvontapiste Lahden palvelutorilla Triossa.

Viranomaisviestintäkanava Suomi.fi tulee tammikuussa entistä laajempaan käyttöön: kaikki maan täysi-ikäiset saavat jatkossa viranomaisviestit ensisijaisesti sähköisesti.

– Valtiovalta toivoo, että kaikki siirtyisivät viranomaisviestinnässä Suomi.fi-palvelun alle. Uudistus on iso, sillä tähän mennessä Suomi.fi:n käyttöönotto on ollut valinnanvaraista, mutta vuoden 2026 alusta toteutuu digi- ja väestöviraston Digi ensin –uudistus, jolla kaikki viranomaisviestintä on ensisijaisesti sähköistä.

Edelleenkin rajataan pois ne, jotka eivät ollenkaan asioi sähköisesti.