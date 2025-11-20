Hirven lihat kaupaksi 10 minuutissa ★

Padasjoen metsästysseurat myivät hirvenlihaa lauantaina 15.11. Kauppa­paikka Purjeen edessä.

Hirviseurueiden myyntitempaus oli jälleen kerran suosittu.

Myynnissä oli Auttoisten hirvimiesten kaatama iso hirvilehmä, jonka ruhopaino oli noin 190 kg. Silti jauhelihat loppuivat viiden minuutin sisään ja myyntipöytä oli täysin tyhjä 10 minuutin päästä.

Jonoa alkoi muodostua heti, kun myyntipöytää alettiin laittaa kuntoon. Jonon hännille jääneet jäivät tällä kertaa nuolemaan näppejään.

– Hirvenliha on tosi suosittua, moni haluaa hirvenpaistia joulupöytään, kertoo vaimonsa Riikan kanssa myynnistä vastannut Jukka Ilonen.

Tuotto menee Riistanhoitoyhdistykselle, joka ylläpitää varoilla muun muassa Taruksen hirviampumarataa.

Toinen lihaerä on tulossa myyntiin vielä ennen joulua.

– Useamman vuoden ajan on ollut jo tapana, että pari hirveä kaadetaan myyntiin.

Hirvenkaatoluvista puolet on tähän mennessä Ilosen mukaan käytetty.

– Hirviä ei pitäjässä ole kuitenkaan tällä hetkellä tasaisesti, vaan eniten niitä on Auttoinen-Neroskulma suunnalla. Neroskulmaan metsästysporukka onkin kaatanut jo kaikki hirvensä. Jahti etenee kuitenkin hyvin aikataulussaan. Nyt kun lumi tuli, jäljet helpottavat laskentaa ja metsästystä.

Riikka Ilonen kertoo käyttävänsä ruoanlaitossa pelkästään hirvenlihaa.

– Teen siitä lasagnet, pizzat, pihvit ja kaikki muut. Riistahan on siitä hyvää, että se on melko rasvatonta.

Vesijaon Erä oli hoitanut myynnissä olleen hirven lihat vakuumiin.

– Iso kiitos vesijakolaisille. Kun lihat ovat vakuumissa, ne saa näppärästi laitettua suoraan pakkaseen.