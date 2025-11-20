Engbergille voimanostosta SM-hopeaa ★

Mari Engberg palasi hopeamitali kaulassaan klassisen voimanoston SM-kilpailuista Porista viime viikonloppuna.

Padasjokelaisen yhteistulos 40-vuotiaiden ja alle 69-kiloisten naisten sarjassa oli 402,5 kg.

– Aika poikkeuksellinen kisa. Suoritukset tehtiin viiden tunnin aikana ja palkinnot päästiin jakamaan vasta yöllä, kertoo aamuihmiseksi tunnustautuva Engberg.

– Pettymys oli ensin kova, kun olin lähtenyt tekemään uutta omaa yhteistulosennätystä, 415–420 kiloa. Toisaalta paransin kuitenkin jalkakyykyssä omaa enkkaa viidellä kilolla ja jos maastavedossa olisi noussut kolmannella 150, olisin sivunnut vanhaa kisaennätystäni.

Selässä ennätysraudat.

Padasjokelainen kyykkäsi 157,5 kg. Kyykyn hän aloitti 140 kilosta ja nosti toisella 150.

Engbergin bravuurilaji penkkipunnerrus ei tällä kertaa sujunut odotetusti. Ensimmäisellä nousi satanen, sitten 105, mutta kolmannella 107,5 kilon yritys ei onnistunut. Toisen ja kolmannen noston väliä pidensi dramaattinen tilanne, kun kilpakumppanilta meni taju ja kilpailualueelle odoteltiin ambulanssia.

Maastavedossa Engberg otti ensimmäisellään varman tuloksen (135 kg) ja toisella nostollaan 140. Kolmas rauta, 150 kiloa, ei enää liikahtanut.

Kisapainon Engberg saavutti jo edeltävällä viikolla, joten kisapäivänä pystyi syömään kontrolloidusti. Valmistautuminen oli viimeisten kovien vetojen osalta jäänyt hieman vaillinaiseksi pari viikkoa sitten iskeneen flunssan takia. Kesän selkäongelmien vuoksi maastavetoasento oli vaihdettu sumosta kapeaan otteeseen, mikä sekin vaikutti omalta osaltaan.

Tiedossa oli, että Olga Nieminen tarjoaa sarjassa kovan vastuksen. Nieminen oli kuukausi sitten MM-kisoissa samalla yhteistuloksella (435).

Kauden saldoon Engberg voi olla tyytyväinen: MM-kulta ja kaksi SM-kultaa penkkipunnerruksesta. Seuraavat arvokisat ovat tammikuun SM-penkit, joissa Engberg osallistuu taas sekä avoimeen että masters-sarjaan.