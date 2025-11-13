Kotiseututalolle lahjoitettiin kaksi kansallispukua ★

Padasjoen naisen kansallispuku täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Padasjoki-Seura on saanut lahjoituksena kaksi täydellistä Padasjoen naisen kansallispukua, jotka ovat nyt esillä Kotiseututalon vitriinissä.

Kotiseututalon tilaisuuksissa voi nyt ihastella naisen kansallispukua 1920- ja 1980-luvuilta.

Vasemmanpuoleinen on aito 1920-luvun puku, jonka on valmistanut Helmi Vuorelman Kotikutomo Lahdessa. Lahjoittajan mukaan puvun ensimmäinen omistaja tilasi sen heti, kun puku oli julkaistu.

Puvun ensimmäinen koti oli Nyystölän postissa. Myöhemmin pukua ovat käyttäneet ensimmäisen omistajan sukulaiset ja perilliset. Pukuun kuuluu vyötäröltä nauhalla pussille kiristetty paita ja lyhyehkö paitakankainen essu. Liivihameen liivi on napakka ja huivi sinisävyinen. Tykkimyssyssä on kreppikankainen päällinen, tehdaspitsi ja silkkinen rusetti.

Oikeanpuoleinen puku on valmistettu kansalaisopistossa 1980-luvulla. Lahjoittajan mukaan puvun valmistaja käytti sitä Kalevala–juhlassa.

Pukuun kuuluu suora yksinkertainen paita ja lähes hameen pituinen paitakankainen esiliina. Liivihameen liivi on selkeästi isompi kuin varhaisemmassa puvussa ja huivi on turkoosinsävyinen. Tykkimyssyssä on polyesterikankainen päällinen, nypläytty pitsi ja ruudullinen rusetti.

Puvut takaa kuvattuna.

Tyylikäs juhla-asu

Padasjoen naisen kansallispuku on tyylikäs juhla-asu. Puvun on sommitellut kansatieteilijä U.T. Sirelius vuonna 1926. Helmi Vuorelma Oy edeltäjineen ja jatkajineen on pitänyt Padasjoen naisen kansallispuvun mallistossaan koko sen olemassaoloajan.

– Muoti, mieltymykset ja materiaalien saatavuudet ovat kuitenkin vaikuttaneet paljon siihen, millaisia pukuja on kuluneen sadan vuoden aikana voitu ja haluttu valmistaa. Kansallispuvut tehdään käsityönä ja jokaisen tekijän käden jälki on nähtävillä lopputuloksessa, todetaan Padasjoki-Seurasta.

– Ensisilmäyksellä vitriinissä olevat puvut näyttävät samanlaisilta, mutta toivottavasti sen jälkeen katsoja huomaa myös eroja 100-vuotiaan ja puolet nuoremman puvun väliltä. Lämmin kiitos pukujen lahjoittajille.