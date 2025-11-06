Kyläautoja käytettiin enemmän Padasjoella ★

Kesällä 2025 Padasjoella ja Sysmässä toteutettiin kyläautokokeilu, jossa testattiin sähkö- ja hybridiautojen yhteiskäyttöä maaseutuympäristössä.

Kokeilun tulokset on nyt koottu raportiksi.

Kyläautokokeilu sai paljon positiivista huomiota ja käyttäjiä heti alkukesästä lähtien. Juuri julkaistusta raportista selviää, että yhteiskäyttöiset sähköautot olivat erityisen käytettyjä Padasjoella.

– Sysmässäkin enemmän käyttöä oli Suopellon sataman autolla eli sielläkin veneilijät ovat löytäneet palvelun, sanoo projektipäällikkö Janne Niemimäki Päijänne-Leaderista.

– Keskeisin ero kuntien välillä oli käyttäjämäärissä: Padasjoella oli enemmän käyttäjiä.

Yli puolet varauksista oli lyhyitä (alle 20 km ja alle kahden tunnin ajoja), mutta myös pidempiä varauksia tehtiin – jopa yli 200 km matkoja ja vuorokauden mittaisia käyttökertoja.

Padasjoella tehtiin kokeilun aikana 84 varausta, joiden keskimääräinen matka oli 71 km ja yli kolmasosa matkoista kesti alle tunnin. Selkeä piikki varauksissa oli klo 11 ja 12. Ylivoimaisesti eniten tehtiin kauppareissuja, mutta myös tapahtumissa ja harrastuksissa käytiin laina-autolla. Yhteensä Padasjoella ajettiin 5581,5 km.

Palautekyselyn mukaan palvelu koettiin helppokäyttöiseksi, hyödylliseksi ja edulliseksi. Kehitysehdotuksia olivat mm. paremmat ohjeet, autojen näkyvyys ja palvelun laajennus kylätasolle. Raportissa ehdotetaan mm. kevyempiä ratkaisuja kuten ”kesäkyläautoja” tai sähköisiä kylämopoja – ja mallin laajentamista myös muihin kuntiin.

Palautteiden mukaan palvelu koettiin hyödylliseksi erityisesti niille, joilla ei ole omaa autoa käytössä, kuten mökkiläisille, veneilijöille ja kesäasukkaiden vieraille. Kokeilu toteutettiin kuntien ja Päijänne-Leaderin Älykkäät toimijat – Viisaat kylät –hankkeen yhteistyönä.