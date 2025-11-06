Kokoomus alkaa järjestää avoimia keskustelutilaisuuksia ★

Padasjoen Kokoomuksen syyskokouksessa 2.11. Kotiseututalolla väkeä oli runsaasti paikalla.

Puheenjohtajana jatkaa Toni Ikonen, varapuheenjohtajana Janne Luukko ja hallituksessa mm. Kirsi Hännikäinen (sihteeri) sekä Marko Pastila, Nina Nieminen, Hannu Hertti, Silja Savola, Anne Lepistö ja Pirkko Nikkarikoski.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on kannustaa kuntalaisia osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Yhdistys aikoo seurata aktiivisesti kunnan päätöksentekoa, tukea valtuutettuja ja lautakuntien jäseniä sekä julkaista kannanottoja ajankohtaisista paikallisista asioista. Seurakuntavaaleihin valmistaudutaan suunnitelmallisesti.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu myös erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen kuten avoimet keskustelutilaisuudet kuntalaisille teemalla ”kahvit kunnan asioista” sekä osallistuminen valtakunnallisiin ja piirin tapahtumiin. Viestintää tehostetaan aktivoimalla sosiaalisen median kanavia ja julkaisemalla tiedotteita paikallislehdessä. Jäsenhankintaan ja -aktivointiin panostetaan järjestämällä jäseniltoja ja houkuttelemalla nuoria mukaan toimintaan.

Kokoomus aikoo olla esillä paikallisissa tapahtumissa. Säännöllisiä sparrauskeskusteluja käydään Kokoomuksen luottamushenkilöiden kesken: jaetaan kokemuksia, laajennetaan osaamista ja vahvistetaan yhteistyötä kunnan päätöksenteossa.

Muita asioita –osiossa valtuustoryhmän puheenjohtaja Silja Savola kertoi ryhmän työstä. Yhteistyö toimii hyvin niin hallituksessa kuin valtuustossakin.

– Kokouksessa keskusteltiin myös Padasjoen strategiasta ja sen kärkihankkeista – niissä nähdään paljon mahdollisuuksia kehittää kuntaa entistä elinvoimaisemmaksi, ja yhdessä etsitään ratkaisuja, jotta hyödyt saadaan täysimääräisesti käyttöön, sanoo puheenjohtaja Ikonen.

– Kokoomuksen arvot ja tavoitteet on tarkoitus näkyä kaikessa tekemisessä – haluamme olla aktiivinen ja helposti lähestyttävä osa Padasjoen yhteisöä. Kuntalaisten ääni on meille tärkeä. Siksi Padasjoen Kokoomus rohkaisee ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä ja osallistumaan keskusteluun.