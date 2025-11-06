Emme tarvitse kauhujen halloweenia ★

Pyhäinpäivänä ajatukseni ovat rakkaiden edesmenneiden läheisten luona ja tunnen iloa ja kiitollisuutta muistellessani heitä.

Hautausmaan kynttilämeri on illalla kaunis sekä rauhoittava ja siellä on hyvä miettiä elämän syntyjä syviä.

Samaan aikaan huomaan, että kuntamme verovaroja käytetään useamman päivän ajan kauhun ja pahan olon tunnelmien luomiseen kotiseututalolla. Jopa ulkopuolisen yrityksen työvoimaa on palkattu kirjaston ja matkailun väen lisäksi. Eli lukuisia veronmaksajien kustantamia työpäiviä siihen, että levitetään tekoverta, sahattuja verisiä ruumiinosia, kolkkoa hautausmaatunnelmaa. Ja mikä siivoaminen sen kaiken ulkoa tuodun roskan: oksien, lehtien, kivien ja kantojen jälkeen!

Emme tarvitse tällaisia pikkulapsilta-pääsy-kielletty-tapahtumia. Pahaa oloa, perheväkivaltaa ja tuskaa on valitettavasti riittämiin muutenkin.

Ameriikoista voimme kopioida vaikkapa heidän Kiitospäivänsä, jätetään tämä sekoilu pois. 4H:n reippaat kahvittajat sopivat loistavasti mieluummin sellaisiin tunnelmiin.

Veronmaksaja