Rautanetissä aamupalaa ammattilaisille ★

Rautanetissä on hyvä draivi päällä. Myyntineuvottelut on jätetty hetkeksi taka-alalle ja henkilökunta keskittyy markkinointiin ja uuden ideointiin.

Perjantaina 31.10. rautakaupalla tarjotaan Ammattilaisten aamupala ja esitellään uutta tuotesarjaa. Samana päivänä vietetään myös Syyskarkeloita, jolloin makkaragrilli on kuumana ja kaupassa hyviä tarjouksia.

Kun Rautanet Padas­joen yrittäjät Suvi Siljander ja Kalle Jaakkola loppukesästä ilmoittivat, että heidän osaltaan rautakauppaprojekti on saatu siihen pisteeseen, että liiketoiminta ja kiinteistö ovat kaupan, ilmaantui heti ensimmäisen lehtijutun perusteella varteenotettavia ostajia.

– Myöhemmin on ilmaantunut useampiakin ostajaehdokkaita ja neuvotteluja on käyty. Syksyllä on pidetty useita neuvonpitoja asian suhteen, mutta nyt otetaan kuitenkin vähän aikalisää ja keskitytään myymälän toimintaan.

Siljander kertoo, että ajatukset ovat heillä edelleen samat, mutta koska ostajien kannalta rahoitusmarkkinat ovat tällä hetkellä haastavat, nykyiset omistajat päättivät kääriä hihat ja jatkaa uudella innolla töitä.

– Olemme siinä mielessä ihan hyvässä tilanteessa, että voimme rauhassa katsoa mitä talvi tuo tulleessaan ja jos rautakaupalle löydetään sopiva innokas, aktiivinen jatkaja niin ilman muuta sitten asiassa edetään.

Neuvottelut on nyt jätetty hetkeksi aikaa hiukan taka-alalle ja kaupalla onkin keskitytty markkinointiin ja uusien tuotesarjojen lisäämiseen tuotevalikoimaan sekä uusien toimintojen kehittelyyn.

– Verkkokauppa on tarkoitus käynnistää talven aikana. Nettikauppa on verrattavissa näyteikkunaan, jossa asiakas näkee tuotteen ja pystyy vertailemaan hintoja.

Rautanetissä on nyt panostettu siihen, että perusrakennustuotteet löytyisivät heti hyllystä.

– Ja jos hyllystä ei heti löytyisi kaivattua tuotetta, se saadaan joko samalle tai seuraavalle päivälle. Pystymme tilaamaan melkein mitä vain. Kannustaisimmekin asiakkaita aina kysymään meiltä tuotetta ja hintaa ennen kuin lähdetään hakemaan tuotetta kauempaa. Hinnoissa koitamme päästä lähelle isojen kaupunkien rautakauppoja, mutta toki on selvää, ettei siihen aina ihan eurolleen pystytä. Mutta täytyyhän matkoillekin laskea oma hintansa.

– Se, mikä hinnoissa hävitään, koetetaan voittaa palvelulla. Meillähän on kotiintoimitus ja esimerkiksi kiukaaseen ja kevyttakkaan voi tilata myös asennuksen. Ja vanha kiuas otetaan matkaan myös pois lähteissä.

Rautakaupan pihasta löytyy pihasaunamalli ja piharakennuspuolen juttuja on tulossa lisää. Neuvottelujen alla on myös metsätyökalujen merkkiedustus ja pienkonekorjauspalvelu.

Uusia työntekijöitä

Lisää puhtia työyhteisöön ovat tuoneet uudet täpäkät työntekijät Lotta ja Helka. Lotta hevosnaisena on panostanut eläintuotteisiin ja –tarvikkeisiin. Hän myös taitaa puutarhapuolen. Helka puolestaan on koulutukseltaan sisustusrakentaja ja hänen kauttaan sisustuspuoli tulee laajenemaan ja mallipalahyllyköt eri pintamateriaaleista ovat tulossa paremmin esille.

– Nämä monitaitoiset naiset muovautuvat moneen: välillä he ovat burgereita myymässä tilaravintolalla, välillä rautakaupan tiskin takana ja välillä tekemässä puutarhasuunnitelmia tai istuttamassa taimia.

Myyjät Helka Paaso-Rantala ja Lotta Järvimaa.

Keinuhongan tilamyymälä palvelee joulukuussa ensimmäisen viikonlopun.

– 4.12. meillä on Kauneimmat joululaulut ja 5.–7.12. on puoti ja ravintola avoinna Auttoisilla. Sen jälkeen tilan tuotteita ja muita puodin myytäviä joulutuotteita tuodaan myyntiin Rautanettiin.