Naapuriapu turvana Toritulla ★

Toritulla kokoonnuttiin lauantaina 18.10. käsittelemään kylän turvallisuus- ja kyläsuunnitelmia.

Asukaskyselyn ja ideointipäivän vastausten mukaan Toritulla ei tunneta suurta turvattomuutta ja naapuriapu toimii kylässä melko hyvin. Kylän sijainnin ja välimatkojen vuoksi naapuriapu tulee myös tulevaisuuden hätätilanteissa olemaan kyläläisille keskeinen turva.

Torittulaisten huolenaiheita on, miten nopeasti apua voi sivukylään saada sairauskohtauksen tai onnettomuuden sattuessa. Myös liikenneturvallisuus huolestuttaa tiestön kunnon ja hitaan kunnossapidon vuoksi etenkin talviaikaan. Torittulaisten huolena on myös pienen kylän asukasmäärän väheneminen.

Toritulla viihdytään erityisesti oman rauhan, luonnon, vesistöjen, ystävien, naapureiden ja kyläyhteisön vuoksi. Vapaa-ajan asukkaita on moninkertaisesti vakituisiin asukkaisiin verrattuna ja heitä toivotaan saatavan entistä enemmän mukaan yhteiseen toimintaan ja myös turvallisuustiedotuksen piiriin muun muassa Toritun omien whats­app- ja facebook-ryh­mien kautta.

Toritun turvallisuusvastaavaksi valittiin Marko Pastila.

Kyläsuunnitelman mukaan Toritulla jatketaan pääsiäisriehan, juhannusjuhlan ja kesän virkistysretkien järjestämistä myös tulevina vuosina. Kyläyhdistys esittelee Sepänmäen museota edelleen yleisölle.

Kokouksessa keskusteltiin myös luontopolun kunnosta ja todettiin, että se otetaan toistaiseksi pois käytöstä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.