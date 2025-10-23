Lukiolaisryhmä opintomatkalle Brysseliin ★

EU-opintomatkalle Brysseliin 8.–12.12. lähtee 25 lukion junnua, sennua ja abia.

Juulia Järvelin kuvasi opinto­matkaryhmän Pappilanmäen koululla. Toisena opettajana Marjuska Tikkalan ohella Brysseliin lähtee Anne Lahtinen.

Padasjoen yhtenäiskoulu ja lukio valittiin elokuussa 2018 yhdeksi Euroopan Parlamentin Ambassador School –yhteistyökouluksi (EPAS). Tähän monivuotiseen EU-hankkeeseen on päässyt mukaan noin 1000 koulua Euroopan Unionin 27 jäsenmaasta. Suomesta valittuja EPAS-kouluja on hankkeessa mukana tällä hetkellä vajaa 40.

– Toistaiseksi olemme olleet Päijät-Hämeen ainoa EPAS-koulu, mikä korostaa EU-opetuksen ja -kansalaiskasvatuksen alueellista vaikuttavuutta, sanoo EPAS-vastuuopettaja Marja-Riitta Tikkala.

Padasjoen lukiossa EU-asiat ovat olleet vahvasti näkyvissä jo vuodesta 2010 alkaen. Tuolloin tuli mahdolliseksi valita valinnainen ja syventävä lukion Eurooppa-teemakurssi.

– Joka vuosi toteutamme jonkinlaisen EU-projektin, jota EPAS-kouluilta edellytetään. Myös Eurooppa-päivän vietto 9.5. kuuluu vaatimuksiin.

Lukiolaiset ovat tehneet vuosien aikana useita EU-opintomatkoja Brysseliin ja Strasbourgiin: tuleva opintomatka on jo kahdeksas.

– Vuonna 2023 meidät valittiin Euroopan parlamentin Päijät-Hämeen vaikuttajaryhmäksi, ja sama titteli lukiollemme myönnettiin nyt elokuussa 2025. Vaikuttajaryhmänä Euroopan parlamentti kutsui lukiomme parlamenttiin vierailulle 9.12.2025.

Parlamentti tukee padasjokelaisten matkaa, mutta myös muuta rahoitusta tarvitaan. Matkalla tutustutaan eri toimielimiin ja EU:n toimintaan läheisesti liittyviin tahoihin viiden päivän ajan. Tikkalalle reissu on teettänyt ylimääräistä työtä, sillä vierailut joutuu itse järjestämään parlamenttia lukuun ottamatta.

– Olen pyrkinyt opettajana ja asennekasvattajana tekemään parhaani nuorten EU-myönteisyyden lisäämiseksi. Koen tärkeänä, että jokaisella lukiolaisellamme olisi mahdollisuus kerran opintojensa aikana osallistua EU-opintomatkaan joko Brysseliin tai Strasbourgiin ja nähdä konkreettisesti omin silmin, miten EU toimii ja mihin asioihin se voi vaikuttaa.