Koivutie 9 puretaan, urakoitsija valittu ★

Padasjoen Asuntotalot Oy teki viimeviikkoisessa kokouksessaan purkupäätöksen.

Padaslehto–niminen kerrostalo osoitteessa Koivutie 9 puretaan: urakoitsijaksi valittiin viidestä tarjouksen tehneestä edullisin, keskipohjanmaalainen Mestaripurkajat Oy.

Työ tehdään talvipurkuna. Aloituspäivämäärä ei ole vielä tiedossa, mutta Asuntotalojen hallituksen puheenjohtaja Jukka Kontra arvioi, että purku tapahtuu tammi-helmikuussa.

– Vaikka 9 on Koivutien taloista viimeksi rakennettu, on se jostakin syystä huonokuntoisin. Katto on lähes yhtä huonossa kunnossa kuin oli 3:ssa, jonne kolme vuotta sitten jouduttiin vuodon takia tekemään yllättäen kattosaneeraus. Myös esimerkiksi parvekkeiden betoni on haurastunut, kuvailee Kontra tilannetta.

– Korjattavaa olisi niin paljon, ettei se ole taloudellisesti kannattavaa.

Ysitalo on rakennettu vuonna 1978, eikä siihen ole tehty peruskorjausta. Koivutien kolmekerroksisista taloista vanhin on ykkönen, joka on vuosimallia 1974, kolmonen on vuodelta 1976 ja vitostalo 1977. Vuonna 2017 vitonen kunnostettiin parilla miljoonalla esteettömäksi.

Asuntotaloille kertyi lisää velkaa viime vuonna, kun Ilmoilassa Laiduntien rivitaloilla koko piha piti kaivaa auki maanalaisessa kanaalissa tapahtuneen vesivuodon vuoksi. Asuntotalojen hallinnoimia kunnan vuokra-asuntoja on lisäksi Koiravuoressa ja Savikolla.

Koiravuoren Tapiolantieltä purettiin viime vuonna kaksi rivitaloa, jolloin asuntokannasta väheni 14 asuntoa. Kun Koivutien 21 purettavaa asuntoa lasketaan mukaan, kunnalla on käytettävissä enää 154 asuntoa, joista 90 rivitalossa ja 64 kerrostalossa. Vähennys on 20 %.

– Vuokrausaste on kohtuullinen, 85,1. Yhä löytyy vapaita asuntoja, nyt on esimerkiksi kolme kolmiota tyhjillään ja yksiöitä kysellään, kun vähän aikaa sitten kysyntää oli isommista asunnoista.

Vapaana on tällä hetkellä viisi asuntoa Koivutie 1:ssä ja kolme Koluntiellä.

Kontran mukaan loput Koivutien kerrostalot ovat kohtuukuntoisia. Tällä hetkellä ei ole paineita purkaa enempää taloja, mutta mikäli purkamista ryhdytään vielä miettimään, kohdistuvat katseet Tapiolantien rivitaloihin.

Korjauksia kunnan vuokra-asuntoihin tehdään lähinnä muuttovaiheessa, jos pinnat kaipaavat päivitystä. Vuokria on korotettu viimeksi huhtikuussa.

Kontra jatkaa Asuntotalojen hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtaja on Toni Ikonen.

Asuntotalojen liikevaihto laski viime vuonna 4,2 % 838 000 euroon. Toiminta kääntyi tappiolliseksi ja tilikauden tulos oli miinus 372 000 euroa. Omavaraisuusaste on kuitenkin hyvä (59,2).