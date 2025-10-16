Peltopäivän paikka sai kehuja kuskeilta ja yleisöltä ★

PadMu:n Peltopäivillä ajettiin tällä kertaa Nyystölässä, historial­lisella Werhon kartanon pellolla.

Lauantain 11.10. kova tuuli ei kuskeja säikäyttänyt:

– Eihän tuuli ajamiseen vaikuta, kunhan ei sada. Viikolla ennusteet näytti koko synkältä, onneksi tuli tällainen päivä kuitenkin, kertoi Kimmo Kaurèn, joka yhdessä Anssi Perälän kanssa suunnitteli ja merkkasi 2,5 kilometrin radan.

– Werhon kartano tarjosi itse peltoaan­ meille ajoradaksi, mistä iso kiitos. Tämähän on iso, hieno pelto, johon oli helppo tehdä rata. Peltopohja on erinomainen, ei läheskään niin savinen kuin moni muu pelto.

Werhon pellolta oli vilja puitu ja enskakuskeille aukesi yleisöystävällinen ajoalue.

Kiitosta tuli myös otollisesta sijainnista lähellä kirkonkylää ja ison tien varressa. Moni ohikulkija pysähtyikin extempore katselemaan.

PadMu-kuskeista kolme oli poissa kilpailun takia: Jani Teivaala, Joonas Laukkanen ja Atte Ounila kisasivat lauantaina Heinolassa.

Tapahtumia on ollut taajaan, edellisenä viikonloppuna kymmenkunta moottoriurheilijaa osallistui endurosafariin Lopella ja tulossa vielä ainakin Parkkisen Jarin kolmannet muistoajot Auttoisilla 16.11.

Anton Laine viritteli Peltopäivässä uudelleen moottoripyöräharrastusta. Pienempänä hän kulki useita kertoja viikossa motocrosstreeneissä. Nyt alla oli jo nelari.

– Vielä on vähän liukasta, mutta sitten on helpompaa kun tulee vallit kurveihin.

Auttoislainen on viime aikoina keskittynyt enemmän muihin lajeihin kuten frisbeegolfiin ja salibandyyn. Frisbeetä hän on heitellyt myös kotipaikkakunnan ulkopuolella ja kiertänyt kilpailuissakin.

Seuran kioski oli varautunut ajopäivään 40 makkarapaketilla kuten yleensäkin. Lisäksi tarjolla oli pullaa, kahvia ja mehua.

– Seuran grilli otti ja sammui, onneksi saatiin nopeasti lainagrilli Perälästä, kiitteli kioskia emännöivä Marjo Salo.

Mertsalmi jättää kansain­väliset kisa-areenat

Hanna Mertsalmen moto­crosskausi on ohitse. Hän ajoi naisten EM-sarjaa ja osallistui siinä ohessa niihin SM-kisoihin, jotka eivät ole EM:n kanssa päällekkäin.

– Oli tiukka kesä.

Hanna Mertsalmi jatkaa motocross-uraansa Suomessa.

Ensi vuonna Mertsalmi kilpailee pelkästään koti-Suomessa. Kansainväliset kilpailut jäävät nyt taakse:

– Se ei onnistu näillä resursseilla. EM-taso on niin kova, että treenit ja kaikki muu vaatisi toisen ihmisen, joka sitoutuisi siihen täysin. Yksinään se ei onnistu.