Vanhusteemaa ensi viikko ★

Tänä syksynä Vanhusten viikkoa vietetään 6.–12.10. teemalla Onni kasvaa yhteisössä.

Viikon aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja, jotka tukevat vanhusten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Liikkuva Senioripiste poikkesi Tuuliakodilla tiistaina 30.9.

Padasjoella Vanhusten viikon ohjelman kasaaminen onkin ollut vanhus- ja vammaisneuvoston uuden toimintakauden ensimmäinen tehtävä.

– Viikkoa ei tehdä kunnassa yksin, vaan monet järjestöt, koulu ja seurakunta ovat ottaneet koppia asiasta, sanoo neuvoston puheenjohtaja, Padasjoen kappeliseurakunnan diakoni Päivi Salojärvi.

Paikallisen vanhus- ja vammaisneuvoston varapuheenjohtajana toimii Pekka Valtonen, joka edustaa neuvostossa Padasjoen Sotaveteraanit ry:tä. Jäseniä ova Silja Savola (SPR), Maija Kakko (Eläkeliiton Padasjoen yhdistys), Erja Ojala (Padasjoen kyläyhdistykset), Seija Karevaara (Padasjoen seniorit ry.)ja Mira Vilkman (kunnanhallitus). Sihteerinä toimii kunnan hyvinvointijohtaja Pauliina Koskela.

– Viikon tapahtumat yhdistävät eri-ikäisiä. Yläkoulun oppilaita saadaan avuksi ulkoilupäiviin Pihlajakodin asukkaille. Viikon päättävässä juhlamessussa esiintyy Launeen tyttökuoro Via Lucis.

Viikon luontokokemuksen tarjoaa hetki Luukonhaan laavulla. Kulkua laavulle on parannettu, joten perille pääsee apuvälineidenkin kanssa. Perillä odottavat nuotiotuli, makkarat ja nokipannukahvi.

Tekoälyä ja Seniorisaliin tutustuminen

Kirjastolla vietetään SeniorSurf-päivää ajankohtaisen tekoälyn ympärillä. Aiheeseen pystyy tutustumaan myös etänä omalta tietokoneelta, sillä Vanhustyön keskusjärjestö järjestää viikon aikana useita webinaareja. Lisätietoa näistä ja muita vinkkejä löytyy järjestön kotisivulta.

Keskiviikkona terveysaseman entisessä ruokalassa esiintyy Perinnekuoro. Ennen tilaisuutta on hyvä mahdollisuus käydä tutustumassa Seniorisalilla, jossa annetaan ohjausta liikuntalaitteiden käytöstä.

Vanhustenviikon aikana eri toimijat tarjoavat kahvit tilaisuuksien yhteydessä sekä asumisyksiköissä ja Tuuliakodilla.

– Viikon jälkeen vanhus- ja vammaisneuvosto paneutuu lakeihin perustuvaan tehtävään, jolla edistetään, seurataan ja vaikutetaan kunnan ikääntyvien, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin. Toimintakauden aikana järjestetään avoimia kokouksia myös kylätaloilla. Kokouksen lisäksi toivotaan avointa keskustelua vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämisestä.