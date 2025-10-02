Kausipaikkahintaan korotus ★

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan sataman venepaikkojen kausipaikkahinnoittelun vuodelle 2026.
Hintoja on korotettu vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti, mutta nyt korotus on yhteensä 3 %, kun huomioon otetaan myös syksyllä 2024 voimaantullut ALV:n nousu 25,5 %:iin.
Aallonmurtajalaitureiden hankinta tälle vuodelle on vielä epävarma, koska AVI:n lupa yhä puuttuu.
Osavuosikatsauksen mukaan investointien toteutuma on pieni, vain 15,9 %, mikä johtuu siitä että useampi suuri hanke on viivästynyt. Maanostoihin varatuista puolesta miljoonasta 88 000 on toteutunut Taulun alueella. Valokuidusta on yhteiskaivuun sopimukset tehty ja toteutus tapahtuu tämän vuoden aikana.
Uusi määräaikainen kiinteistönhoitaja on aloittanut 22.9.