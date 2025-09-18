Kouluhanke mietittävä uudelleen? ★

Tulevaisuudessa mitään ei lasketa valtionosuuksien varaan, verokertymät vähenevät ja kunnan tulot pienenevät entisestään.

Kuntamme ikärakenne, asukasmäärä tullee olemaan haaste jatkossakin.

Miten mahtoikaan olla, onko remontoinnit poissuljetut?

Kunnan tulee tehdä maksullisista palveluistaan tehokkaita, houkuttelevia (esim. mainostaen=E4 varteen pienoiskylpylästä?, mistä jäisi ohiajavien mieleen, miksi mennä joskus Padasjoelle) silloin käyttäjät ovat valmiitakin maksamaan hiukan enemmän, eikä liene kiellettyä odottaa käyttöasteiden nousua.

Ei jämähdetä paikalleen, toimitaan, kehitetään ja tehdään töitä päästäksemme parempaan tulokseen, vaikka se vaatisi jonkinlaisia satsauksiakin.

Jos/kun nyt vielä kunnan rakennuskannassa on korjausvelkaa, hoidetaan, ei jätetä jälkeemme lisää, kun päätösvalta vielä itsellä!

Missä tekemisen meininki?