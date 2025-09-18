Ihmiselämän vuodenajat ★

Meillä täällä kotimaassa on rikkautena tämä eri vuodenaikojen tarjoama vaihtelu.

Vuodenaikoja voisi myös verrata ihmisen ikään. Talviaikaa voisi verrata pieneen lapseen, joka tarvitsee lepoa, ruokaa ja huolenpitoa. Kevättä taas lapseen tai nuoreen, jota pitää kasvattaa ja ohjata oikealle tielle. Kesä on työn­teon aikaa, joka kuvaa keski-ikäisiä työntäyteisiä ihmisiä. Syksy taas kuvaa meitä elämän ehtoopuolelle ehtineitä ihmisiä, joilla työura on takana ja eletään päivä kerrallaan, odottaen mitä kukin päivä tuo tullessaan.

Raamatussa Sananlaskujen kirjassa luku 8 jakeet 17–21 sanotaan: ”Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat ja ne, jotka minua varhain etsivät löytävät minut. Minun luonani on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta, minun antamani sato parempi kuin parhain hopea. Minä vaellan vanhurskaiden polkua, keskellä oikeuden tietä, antaakseni minua rakastaville pysyvän perinnön. Minä täytän heidän aarrekammionsa.”

Näin syksyn tultua meillä on maan satoa, on marjoja, sieniä, hedelmiä, puutarhan eri antimia joita voimme tallettaa varastoihimme. Myös meille jokaiselle on valmistettu Taivaassa koti, iankaikkinen maja, jos otamme vastaan Jumalan lahjan hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen syntiemme sovittajana. Johannes 14:1-3,2 Korinttolaiskirje 5:1-4: ”Tämä on Jumalan antama testamentti jokaiselle uskovalle pelastukseksi.” 2. Korinttolaiskirje luku 5 jae 10 sanoo, että meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt hyvää tai pahaa. 2. Korinttolaiskirje 5:18: ”Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran.” Evankeliumin ilosanoma antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden tulla Jumalan yhteyteen uskon kautta Kristukseen.

Sinua siunaten,

Anneli Santala