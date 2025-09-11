Poliisi ei aloita esitutkintaa kirkkoherran toiminnasta ★

Julkisuudessa esillä ollut tapaus Hollolan seurakunnan hallinnosta on herättänyt kysymyksiä laajalti.

Seurakunta haluaa varmistaa, että Padasjoen Sanomien lukijoille on selvää, mihin poliisin ratkaisu asiassa perustuu.

Hämeen poliisilaitos on 12.8.2025 antanut esiselvityksen pohjalta tehdyn päätöksen, jonka mukaan kirkkoherra Timo Huttusen toimintaan liittyvästä rikosilmoituksesta ei aloiteta esitutkintaa eikä asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Poliisi katsoo päätöksessään, että Hollolan seurakunnan hallinto on toiminut asianmukaisesti ja pyrkinyt noudattamaan hyvän hallinnon periaatteita. Päätöksessä kerrotaan, että viime maaliskuussa tehdyssä rikosilmoituksessa väitettyjen kunnianloukkausten ja virkarikosten osalta ei ole löydettävissä asianmukaisia perusteita. Lisäksi todetaan, ettei myöskään virka-aseman väärinkäyttämisestä ole löydetty viitteitä.

Hollolan seurakunta pitää tärkeänä, että kaikki esiin nousseet epäilyt käsitellään asianmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Juhana Säde

Hollolan seurakunta, viestinnän asiantuntija